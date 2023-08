Tras confesarse muy enamorada de Christian Estrada, Alicia Machado anuncia ruptura Hace solo un par de días, Alicia Machado aseguraba estar muy enamorada de Christian Estrada, con quien tenía varios meses de relación sentimental. Ahora, la exreina de belleza revela que terminó su romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, se rumoró que Alicia Machado y Christian Estrada mantenían un romance. Posteriormente, en julio de 2023, la reina de belleza aceptó la relación sentimental con el modelo. De hecho, hace solo un par de días confesó que estaba muy enamorada. "Sí tengo novio. Hasta esta mañana tengo novio", dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. "Sí [estoy enamorada]. Ya tenemos como cuatro meses. Sí [estoy contenta]".} Ahora, la famosa revela que el noviazgo terminó. "Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por ¡lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguirme valorando como mujer y ¡evolucionando!", escribió Machado en su cuenta de Instagram. Acompañó el largo texto con una imagen donde posa vestida con un traje sastre blanco. "Continuó mi camino libre y ¡más empoderada que nunca! Mañana será un nuevo día para levantarme amándome y preparándome para lo que esta llegando a mi vida ¡en éxitos y abundancia!", agregó. "El amor de ustedes mis fans, que es el más honesto de todos, el de mi familia y amigos es más que suficiente para continuar adelante y ¡enamorada de la vida! Fin de esta historia ¡así de simple! ¡Hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes!". Alicia Machado Credit: Instagram (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado dejó claro que esta experiencia no le quitará la esperanza de encontrar en amor verdadero. "Hoy, más que nunca, me rehuso a endurecer mi alma. Hoy me rehuso a dejar de confiar y ¡a amar a plenitud! ¡Mañana será un nuevo día para seguir trabajando en mi mejor versión! Los amo. Mujer soltera. ¡Fin de la historia!", concluyó. Por su parte, Christian Estrada no se ha pronunciado al respecto; solo dejó ver algunas de las actividades que está realizando en Estados Unidos.

