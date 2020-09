¡Alicia Machado anuncia que volverá a posar para Playboy! En una entrevista con Ismael Cala, la Miss Universo 1996 reveló también que está en una popular red social buscando pareja. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer, pero hace ya 25 años que la energética venezolana Alicia Machado ganó el certamen de Miss Venezuela, algo que le abriría las puertas de su coronación poco tiempo después para alcanzar el título de Miss Universo. Actriz, modelo y mamá de una niña, acaba de confesar a Ismael Cala en una simpática entrevista para Mega TV, que volverá a mostrarse como Dios le trajo el mundo para posar en una conocida revista: Image zoom Mezcalent "Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente", aseguró. La actriz no tuvo pena en confesar además que está en una famosa red social para buscar pareja, pero ni aún así es fácil porque si la reconocen, no son muy crédulos de que ahí esté toda una Miss Universe: Image zoom AP Photo/Jason DeCrow “Estoy en Tinder, así que pueden enviar sus solicitudes”, dijo. “Me escriben diciéndome que por qué uso la foto de Alicia Machado. ¡Nadie cree que soy yo!”, exclamó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado es reconocida por decir sus verdades sin tapujos, como las siente. No podemos dejar de recordar uno de sus últimos videos en los que contestaba a los seguidores que le llaman “vieja” con su natural desparpajo: “Uno publica una foto linda deseándoles lo mejor pero hay gente muy chévere, que dicen Alicia estás acabada, estás vieja, pues sí... Yo soy una mujer, soy una señora de 42 años, voy para 43 en unos cuantos meses, pues bueno... ¡Uno va envejeciendo!”, dijo con sencillez. “Además, recuerden que hay mucho filtro y mucho photoshop, no todo lo que se ve es como se ve muchas veces. Y sí, uno envejece, ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo. O qué se yo, estar vieja y no tener coronavirus; o estar vieja y ser feliz y ser exitosa; o estar vieja y no parecer un travesti, toda llena de polímeros y botox y cirugías por todos lados: pestañas de mentira, boca de mentira, nariz de mentira, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentira…” dijo entre otras cosas. “Yo por lo menos me siento muy orgullosa de cómo me veo a mi edad, me gusta la fiesta, me gusta tomar drinks, me gusta el vino, la champaña y el tequila”. Ahora volverá a lucirse frente a las cámaras en paños menores.

