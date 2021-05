¿Alicia Machado fue amenazada de muerte por el padre de su hija para no revelar su identidad? Por primera vez, Alicia Machado enfrenta los rumores que aseguran recibió amenazas de muerte por parte del padre de su hija Dinorah. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 25 de junio de 2008, Alicia Machado se convirtió en madre de Dinorah Valentina. Desde entonces, las especulaciones alrededor del padre de la ahora adolescente han estado a la orden del día y se han acrecentado a partir de que la exMiss Universo dio a conocer que publicaría un libro biográfico. Ante ello, se rumoró que el progenitor de la jovencita había amenazado de muerte a la también actriz si revelaba su identidad en el mencionado texto. ¿Qué dice ella al respecto? "No es cierto. Y eso aprovecho para aclararlo", mencionó tajante Machado al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Nunca en mi vida he recibido amenazas de muerte en mi vida, de nadie. Ni de [Donald] Trump, ni mucho menos del padre de mi hija". La modelo también dejó claro que tomará acciones legales al respecto porque una revista mexicana difundió algo "que no es cierto, no existe esa posibilidad" y difama la honorabilidad del padre de su hija. Alicia Machado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La relación que nosotros hemos logrado como padres de la niña; entre nosotros, de respeto, ha costado mucho trabajo. Entonces, no le puedo permitir a una revista que aseguró una cosa así, una barbaridad como esa, que es un tema muy delicado. Además que eso afecta a una niña que es una menor de edad", advirtió. "De hecho, el licenciado Guillermo Pous, que es mi abogado, ya tuvo un contacto con esa revista. Porque esa revista, desde que tuve a mi hija, tienen una persecución con ese tema". Alicia Machado con hija dia de las madres 2020 Credit: Alicia Machado/instagram Alicia Machado considera que lo relacionado con la vida de Dinorah no tiene porqué ser público. "Es como una leyenda urbana eso; es un misterio que no existe. Existe para la mente de algunos medios. Es algo que estoy en todo mi derecho de reservarme en mi privacidad y, ni siquiera por mí, por mi hija y por su papá también, que es un tipazo, que es mi amigo y lo va a ser siempre", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Alicia Machado fue amenazada de muerte por el padre de su hija para no revelar su identidad?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.