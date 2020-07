“Para mi la mejor herencia que me dejó el Miss Universo, es esta capacidad de seguir en el altruismo y ese título me colocó a mi a otro nivel social en todo el mundo”, explicó a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Lo que pasa [entre Marjorie de Sousa y Julián Gil], es un tema personal de ellos y prefiero no comentar porque pues definitivamente ellos tienen también sus fans. Pero como activista y fundadora de Mamis Sola, definitivamente pues no estoy de acuerdo cómo se están llevando las cosas, por el [bienestar del] niño porque también me gusta apoyar a fundaciones por los derechos de los niños. Lo que siempre he pensado es que nosotros los artistas o las personas públicas, por más que sean tus hijos, la vida privada de tus hijos no nos corresponde a nosotros las celebridades. Es un tema muy delicado, muy complicado. Eso es lo que yo creo que está mal. Por más famosa que tu seas o que sea tu pareja, [a] nosotros las personas públicas, tus hijos no te pertenecen realmente. Nosotros no tenemos el poder de convertir la vida privada de nuestros hijos en un circo. Eso es una decisión de ellos [los hijos]. Y creo que todos tenemos problemas”.