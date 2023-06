A alguien muy cercano a Victoria Ruffo no le gusta verla en escenas románticas: no es su esposo Parece que no todo es miel sobre hojuelas en la carrera profesional de Victoria Ruffo, hay una persona que no está de acuerdo con los momentos románticos o escenas más íntimas de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Ruffo Victoria Ruffo es Refugio en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Con más de 40 años de carrera profesional, Victoria Ruffo se ha consolidado como primera actriz; por ello, ha estelarizado diversas telenovelas donde debe realizar escenas románticas y, en ocasiones, un poco subidas de tono. Si bien desde 2021 está casada con Omar Fayad, parece que su marido no tiene ningún problema con este tipo de escenas, pero hay alguien que se incomoda y se trata de su primogénito José Eduardo Derbez, a quien procreó durante su relación sentimental con Eugenio Derbez. "Celoso no; lo qué pasa es que es incómodo. También si me pongo a besuquearme enfrente de mi mamá [Victoria Ruffo] no creo que le guste", advirtió José Eduardo a los medios de comunicación. "Te vas acoplando, yo creo". De hecho, el hijo de la famosa recordó el incómodo momento que vivió, junto a su padre, justamente, con un familiar. "Hay una anécdota que teníamos mi papá [Eugenio Derbez] y yo. Mi prima Silvia estaba haciendo una obra de teatro, pero mi prima hacía obras como muy locochonas y nos invitó", relató. Victoria Ruffo Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fuimos mi papá y yo, y estábamos en primera fila, pero no era como el teatro común; arriba del escenario ponían sillas y hacían círculos. Estábamos mi papá y yo en el primer asiento, y mi prima se ponía a un metro de nosotros; había una parte, al final de la obra, que se desnudaba por completo, pero no sabíamos. Cuando sucedió, literal, mi papá y yo nada más nos volteábamos a ver de un lugar a otro y ha agarrar otra cosa", continuó. "Si es incómodo, cualquier familiar que se encuentre enfrente de ti". Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez Credit: Victoria Ruffo Instagram José Eduardo Derbez dejó claro que cuando van a suceder esas situaciones, es fundamental que se informe al respecto y, si fuera el caso, lo se diría a Victoria Ruffo para que esté preparada. "Esas cosas se avisan. Si hago una obra de teatro donde me encuere [desnude], le digo a mi mamá 'oye ma si quieres ir a verme está bien, pero me encuero'", continuó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A alguien muy cercano a Victoria Ruffo no le gusta verla en escenas románticas: no es su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.