Mary Paz Banquells hace fuertes confesiones sobre su exesposo Alfredo Adame

Tras 25 años de matrimonio con Alfredo Adame, el proceso de divorcio para Mary Paz Banquells ha sido tan complicado que, incluso, ha requerido de ayuda profesional. Ahora, la ex esposa del actor asegura que la situación económica aún continúa sin resolverle y prevé que todavía falta tiempo para una solución.

“Él [Alfredo Adame] lo ha dicho públicamente. Aunque el juez dictó una pensión [para ella] del 30 por ciento, pues él decidió no darle nada”, explicó Banquells a los medios de comunicación. “Lo que pido es lo que la ley me da, ahora sí por derecho, porque fueron 25 años totalmente entregada a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, a mi marido; apoyándolo, dándole todo”.

La ex actriz reveló que Adame aún no cumple con sus obligaciones en lo que a la manutención de sus hijos se refiere; por ello, de no acatar con lo estipulado en la corte, podría ser arrestado y hasta pasar tiempo en prisión.

“A mis hijos ya les está pagando las escuelas y, de repente, les da para que coman”, explicó. “Son como cuatro multas y ya después vamos por el arresto. Vamos por la segunda“.

mezcalent.com

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Mary Paz Banquells confesó que retomar la vida ha sido un proceso difícil para sus hijos y, por supuesto, para ella. Aunque confiesa que, gracias a la ayuda de especialistas todos han podido recuperarse. Además, no descarta tener una relación sentimental en un futuro, pero primero debe “tratar de aprender de mis errores y tratar de salir adelante para poder estar con una persona al cien por ciento”.

“[Sus hijos] han estado en terapia para salir adelante porque ha sido muy duro. Han pasado momentos muy fuertes”, reveló. “Estoy en terapia y ya estoy muy fuerte, muy sobrepuesta. Mi autoestima se ha elevado”.