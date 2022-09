Alfredo Adame sufre agresión afuera de su casa El presentador Alfredo Adame dio a conocer que fue víctima de violencia física y narra los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Alfredo Adame sufrió una agresión en la puerta de su casa de la Ciudad de México. De acuerdo con el actor todo inició porque intentó ayudar a una mujer que estaba sufriendo una agresión. Ahora, sufre algunos problemas de salud a causa de los golpes que recibió; fue el propio conductor de televisión el encargado de narrar su fuerte experiencia. "Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije 'oye te puedo ayudar en algo' y me dijo 'tú lárgate de aquí hijo de la chingada, pinche chismoso' y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada", explicó Adame al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo. Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió". El famoso ya realizó los procedimientos legales correspondientes para denunciar a su agresor; además, le están realizando los estudios pertinentes. "Seguramente, me va a ver un médico legista. Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada", concluyó. Alfredo Adame Alfredo Adame | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Alfredo Adame está involucrado en conflictos que llegan a las agresiones físicas; pero en esta ocasión, según asegura, solo trataba de prestar apoyo a una mujer.

