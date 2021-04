Alfredo Adame se defiende de quienes lo acusan de misógino y homofóbico Tras los señalamientos por misógino y homofóbico que ha recibido, Alfredo Adame responde a sus detractores. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, las declaraciones de Alfredo Adame sobre diversos temas han sido objeto de críticas. Recientemente, ha sido señalado de violento, misógino y homofóbico; por ello, el actor hace frente a sus detractores y les responde. "En los últimos dos años, me he encontrado en la polémica porque la gente me busca, quieren mis reflectores, quieren sus cinco minutos de fama conmigo", advirtió Adame a la emisión mexicana de televisión Sale en Sol (Imagen TV). "Pero yo me conduje durante 30 años en mi vida como un hombre decente, trabajador, educado, con valores, con principios y con moral. Entonces, ¿creen que estos chismes de toda esta gente que quiere vivir de mí van a dañar mi persona, mi imagen? Nada, me hicieron los mandados". El conductor aseguró que su exesposa Mary Paz Banquells, con quien estuvo casado por 22 años, ha sido "la única que dijo algo en mi contra". "A últimas fechas, porque nunca dijo 'no me pegó, no me insultó, no me humilló'; nunca nada, absolutamente, hasta que se le cayó el tendajón, dijo 'sí, conmigo ejerció la violencia sicológica'", enfatizó. "Sí la ejercí, la violencia sicológica para ella es que le quité las tarjetas de crédito después de sorprenderla en los hurtos, robos y todo ese rollo. Y que le dejé de hablar por los engaños, las mentiras". Alfredo Adame Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a quienes los acusan de ser homofóbico, Alfredo Adame es contundente y aclara que "amo a todo el mundo". Lo cual, incluye a los "homosexuales, a las lesbianas, a los bisexuales"; ante ello, desacredita esas aseveraciones en su contra. "A mí se me hace verdaderamente estúpido y primitivo que [en] el tema de la comunidad LGBTI ahora se escandalice la gente. Afortunadamente ya se está abriendo los canales, ya se está legislando en la equidad de género", mencionó. "Yo soy un ser universal, yo no le tengo tirria [odio] a nadie".

