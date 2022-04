Alfredo Adame va a convertir sus patadas de bicicleta como marca registrada Luego de las peleas que protagonizado Alfredo Adame, ha decidido tomar acciones para patentar uno de sus famosos golpes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los dos últimos altercados que ha tenido Alfredo Adame las semanas anteriores, ha asegurado que es un experto en artes marciales. Sin embargo, durante las peleas no ha mostrado dichos dotes y ha caído al suelo lanzando patadas de bicicleta como forma de defensa; las cuales, se han convertido en motivo de memes. Ante el éxito, el actor ha decidido convertirlas en su marca registrada en la Ultimate Fighting Championship (UFC), una de las instituciones más importantes a nivel mundial de artes marciales mixtas. "Ya las voy a patentar", mencionó Adame a los medios de comunicación. "Bueno, ya están en la UFC y existen aunque la bola eche carrilla, que vean la UFC, haber si existen o no, pero sí las voy a patentar las patadas de bicicleta". El intérprete de Hugo Arteaga en la teleserie Por amar sin ley, asegura que no le importan las críticas al respecto y que solo se concentra en ser libre y decir lo que le place. "No era así, lo que pasa es que hace tres años, pues ya me independicé, y ahora digo lo que siento, lo que quiero, después de contenerme durante 35 años en esta carrera", mencionó. Alfredo Adame es el padrino del nuevo programa de radio del Abogado Victor Rivera en ABC Radio Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor dejó claro que las críticas por parte de colegas y familiares le tienen sin cuidado. Ahora lo único que le interesa es continuar disfrutando del amor al lado de su actual novia. "Yo soy un hombre feliz, enamorado de Magaly", concluyó. De momento, Alfredo Adame está de regreso en la televisión como conductor del programa matutino Venga la Alegría.

