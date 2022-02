Alfredo Adame hará todo lo posible para que le quiten la niña a la pareja con la peleó en la calle Alfredo Adame aseguró que piensa acudir a las autoridades para que tome cartas en el asunto y si es posible, que a la pareja con la que se peleó en una calle de Ciudad de México le quitan la hija que tienen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alfredo Adame parece no tener intenciones de dejar atrás el pleito que tuvo el pasado 25 de enero en una avenida de la Ciudad de México con una pareja, en el que también estuvo involucrada una menor de edad. Ahora el presentador aseguró que piensa acudir a las autoridades para que tome cartas en el asunto, y si es posible que a la pareja le quitan la niña. En el altercado, que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, Adame se enfrentó a los pasajeros de un auto, una mujer, un hombre y una niña, se bajaran del vehículo e intercambiaron golpes con Adame, quien fue tirado al piso, según se pudo ver en un video del incidente. "Voy a ir a la Fiscalía de Defensa del Menor, voy a ir al DIF, voy a ir a todos lados, y seguramente me llamarán cuando presente una denuncia penal en la Fiscalía para hacer el asunto federal y que haya la acumulación para que tenga mucho más peso del que tiene ahorita", dijo el conductor en entrevista con el programa de televisión mexicano De primera mano. Adame lanzó graves acusaciones a la pareja, de lo que aseguró que tiene "antecedentes penales" y "el cuate vende droga y son drogadictos, pandilleros, rufianes". alfredo adame pelea callejera muestra pantalon roto Credit: Mezcalent También expresó que haría todo porque a la pareja le quitaran a la niña y "después que la den en adopción". "Lo que yo pretendo es que fincándole todas las responsabilidades, el DIF proceda quitarles a la niña y la den en adopción. Voy a ir a la Fiscalía de defensa del menor, al DIF, voy a ir a todos lados. Me llamarán en la Fiscalía para hacer el asunto federal para que haya la acumulación y haya más peso del que tiene ahorita", dijo El pleito callejero en que estuvo involucrado Adame generó una serie de memes en redes sociales, pues el famoso ha asegurado públicamente que es experto en diversas artes marciales, aunque al parecer no las puso en práctica durante la palea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos cibernautas lo compararon con personajes de The Simpsons. "A mí me da pena y tristeza ver así a un actor que fue muy reconocido. Creo que el señor está mal, está enfermo deben atenderlo", dijo un usuario.

