Alfredo Adame "pasa por un problema psicótico", asegura exesposa del actor Mary Paz Banquells, quien estuvo casada por 25 años con Alfredo Adame, revela pasajes oscuros del carácter del actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha convertido en una constante que Alfredo Adame esté en el centro de los escándalos sea por conflictos con familiares y colegas, o bien, por enfrentamientos con exparejas sentimentales, e incluso, con personas alejadas del ámbito público. Además, la conducta violenta que el actor ha mostrado ha cuestionado su salud mental. Ahora, Mary Paz Banquells, quien fuera su esposa por 25 años, hace revela que efectivamente, el conductor tiene una enfermedad. "Tiene un problema y luché mucho porque fuera a un doctor [psiquiatra] para checarlo", reveló al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Siempre he pensado que pasa por el problema de psicosis, es psicótico; porque, además, crea historias y si se las cree, o sea la verdad es que Alfredo [Adame] se cree sus historias y las vive plenamente", agregó. "Así como te las está contando, él en su mente las está viviendo, aunque no sean reales, aunque sea una situación que haya existido, pero sí tiene ese problema". Pese a sufrir los cambios de humor del intérprete de Hugo Arteaga en la teleserie por Amar sin ley, la actriz intentó apoyar a su entonces marido. "No soy experta pero siempre busqué la manera de que buscara ayuda y nunca lo logré", agregó. Alfredo Adame y Maripaz Banquells, Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llegó un momento en el que un día estábamos esquiando y mi hijo Diego venía molestando a mi hijo Sebastián; [Alfredo] se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzó le aventó el bastón [para esquiar] a la cabeza pero con una fuerza que hasta él se volteó", confesó. "Diego se desapareció, se bajó corriendo; lo encontré un rato después, estaba encerrado después en el clóset, detrás de las maletas, y ahí fue cuando le dije 'o vas al doctor porque esta situación ya no puede ser, vas a lastimar a mis hijos'". Si bien, Mary Paz Banquells confiesa que estuvo muy enamorada, ha logrado superar las inseguridades y las situaciones de violencia psicológica que Alfredo Adame le ocasionó, y ha retomado su carrera profesional.

