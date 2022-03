Alfredo Adame presenta a su novia 27 años menor que él: "No ha habido sexo" Alfredo Adame, de 63 años, ha confirmado su noviazgo con Magaly Chávez, exparticipante del reality Enamorándonos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien recientemente Alfredo Adame confesó que se sentía atraído por Chiquis Rivera, al parecer hay alguien que le ha robado el corazón al actor. ¡Y es 27 años menor que él! Adame, de 63 años, ha confirmado su noviazgo con Magaly Chávez, exparticipante del reality Enamorándonos, aunque asegura que hasta el día de hoy no han mantenido relaciones íntimas, ya que ambos son chapados a la antigua. "Empezamos a salir otra vez y a escondidas, besitos de novieros y todo el rollo. No ha habido sexo para que no anden de chismosos. No, porque yo soy a la antigüita y ella también", aseguró a Mezcalent. Alfredo Adame Credit: Mezcalent Anteriormente el actor había sido visto con Chávez, pero siempre negó que tuvieran un noviazgo. Ahora, sin embargo, ha reconocido que tienen una relación formal. "Ella lo primero que me dio a entender, porque me dijo aquí nada de 'mi crush', 'mi vida y mi cielo' y luego no. Aquí, si le vas a entrar, le vas a entrar serio y formal', y entonces yo que soy un hombre muy formal, pues me fui con tiento, ya hace un mes que nos cacharon y pues ya no hubo de otra", dijo. Adame también defendió a su novia de aquellos que la llaman "vampiresa". "Bueno, se empeñaron en hacerle una imagen de 'femme fatal, de 'vampiresa' y todo, pero es una niña boba, es una niña fresa. Yo le voy a cambiar la imagen que le hicieron en ese programa y en otros como de 'vampiresa'", indicó. Alfredo Adame y Magaly Chávez Alfredo Adame y Magaly Chávez | Credit: Mezcalent Chávez parece que quiere ir a por todas con Adame, pues está pensando en la posibilidad de tener hijos y asegura que no le interesan los pleitos en que está involucrado, como los que tiene constantemente con Andrea Lagarreta o el enfrentamiento callejero que en el que se vio involucrado recientemente. "Me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente porque yo también soy así, y cualquiera si nos ofenden respondemos, pero sí estamos tranquilos, todos tranquilos", sostuvo la novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre el tema de los hijos, Chávez expresó: "Sí queremos, sí queremos, ¡claro! Yo no tengo bebés, yo no tengo hijos, entonces sí me gustaría. Antes quería cuatro, ahora ya estamos platicándolo y yo creo que con uno o dos, máximo". Hace unos días Adame aseguró que tanto Jenny Rivera como su hija son mujeres que le fascinan. "Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, Jenni Rivera. Claro, sí, son el tipo de mujeres que a mí me gustan". ¿Acaso Magaly Chávez y las Rivera tendrán algo en común?

