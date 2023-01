¿Alfredo Adame mostrará sus atributos en una plataforma digital para adultos? El actor asegura que no aparenta los 64 años que dictan su acta de nacimiento: “Parezco chavo”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 64 años de edad, Alfredo Adame se siente mejor que nunca por lo que no descarta mostrar su físico a quienes paguen por ello. El actor confesó que podría seguir los pasos de Cardi B, Cazzu, Ninel Conde, Celia Lora y Bella Thorne y unirse a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans para presumir el resultado del trabajo que ha realizado en el gimnasio y que, según él, lo hace lucir casi 20 años más joven. "Me voy a regresar a los 45 años. Estoy yendo diario al gimnasio, llevando una dieta súper especial", dijo en el programa mexicano Venga la alegría. "Si con las mentadas de madre gano dinerales, qué pasa, es que hago contacto con los chavos porque tengo la mentalidad de un chavo de 25 [años]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alfredo Adame Alfredo Adame | Credit: Mezcalent Sin embargo, aclaró que por el momento no posaría en traje de Adán, sino de manera sensual para que sus seguidores echen a andar la imaginación con sus vídeos e instantáneas. "Desnudo, desnudo completo no. Posiblemente a lo mejor enseñando nalga y, ya sabes, algo más artístico. Digo, el OnlyFans no es pornografía… Soy un chavorruco [hombre que se siente joven], tengo 64 años y parezco chavo y también tengo la mentalidad de un adulto", expresó. Por otra parte, aclaró que se recupera exitosamente de las heridas sufridas en el rostro debido a una golpiza que recibió en septiembre del año pasado, por la que terminó en el hospital. "Ya esto de la herida del ojo, pues está ya casi a punto de regresarse, va a quedar exactamente igual", aseguró.

