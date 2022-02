Alfredo Adame se confiesa: "Chiquis Rivera me fascina" Alfredo Adame aseguró que al igual que le sucedía con Jenny Rivera, su hija Chiquis es una mujer que le fascina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Quizás hasta ahora Chiquis Rivera no sabía que tenía este fiel admirador! Se trata nada más y nada menos que de Alfredo Adame, quien aseguró que tanto Jenny Rivera como su hija son mujeres que le fascinan. "La Chiquis Rivera que es lo máximo y la más linda y la más bella y lo más todo, ya le digo que no se ande peleando con el Lorenzo Méndez. Que le paren al asunto. Ella no tiene por qué adar en esos chismes", dijo el actor a la prensa, refiriéndose a la polémica que ha desatado Invencible, el libro autobiográfico que Chiquis acaba de publicar. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision "Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, Jenni Rivera. Claro, sí, son el tipo de mujeres que a mí me gustan", aseguró. Cuando los periodistas le preguntaron que si tenía esperanza de llegar a tener algo con la cantante, el actor respondió: "No, Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele. Es demasiado famosa para mí. O sea, no soy nadie para ella", dijo. No obstante, cuando le dijeron que a Chiquis "le gustan los maduritos", Adame respondió: "Entonces, Chiquis, te mando un saludo, te mando un beso, abrazo, y a tu mamá la adoraba". alfredo adame pelea callejera muestra pantalon roto Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis se encuentra envuelta en una gran polémica desde que saliera a la luz su libro, en el que relata episodios de su vida con Lorenzo Méndez, contra el que lanza graves acusaciones, y otros traumas de su vida privada en los que entran en juego las drogas y el alcohol. "Es importante que sepan que hablo de experiencias que he pasado y este libro es lo que quiero que se lleven", dijo Chiquis en exclusiva a People en Español. "Si yo pude con todo esto, si yo puedo, ustedes también. Es más para empoderar, para inspirar. Hablo de cosas que no son tan bonitas, pero creo que el cambio real es cuando uno es brutalmente honesto y es lo que soy. Es mi misión en esta vida ser transparente y poder ayudar a personas a través de mis libros, de mi música a que sanen, para que aprendan, para que crezcan. Este libro es más allá de los chismes, es mucho más que eso".

