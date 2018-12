Ex esposa de Alfredo Adame es cuestionada sobre la supuesta violencia física que sufría por parte del actor

Tras el divorcio de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, surgieron rumores de que el actor había agredido físicamente a quien fuera cónyuge del actor por 25 años. Ahora, es la propia ex esposa quien desmiente esta información; sin embargo, reveló que, en efecto, fue víctima pero de otro tipo de abusos.

“[Alfredo Adame] nunca me puso una mano encima; nunca podría decir eso porque la verdad no”, aclaró Banquells a los medios de comunicación. “Mucha violencia psicológica, la verdad, esa sí la viví. Pero nunca, nunca me golpeó”.

mezcalent.com

Respecto a los conflictos que atraviesa el también conductor, a su ex pareja le parece que es un asunto lamentable; aunque prefiere no involucrarse, debido a que su historia de vida con el histrión es un capítulo cerrado y ahora, únicamente, prefiere concentrarse en sus nuevos proyectos personales y profesionales.

“Me da mucha tristeza porque él tenía una imagen de hombre de familia. Creo que todo se ha complicado muchísimo y creo que él sabe cómo lleva su vida”, agregó. “Ya mi vida la he encaminado hacia otro rumbo; la verdad no tengo ni idea ni me interesa [lo que Alfredo Adame haga]. Ni me gusta investigar; así que cada quien su vida”

Mary Paz Banquells confiesa que “estoy muy contenta” porque, tras 27 años alejada de la actuación, retomó su carrera y se integró al montaje teatral Made in México. Además, está convencida que vienen nuevas y mejores cosas para ella.

“El amor y todo lo que das se te regresa”, concluyó.