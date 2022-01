Alfredo Adame es motivo de memes tras pleito callejero Se dio a conocer un video donde Alfredo Adame protagoniza una pelea en una vía pública de la Ciudad de México; los cibernautas reaccionaron a este hecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que Alfredo Adame ha protagonizado diversas controversias públicas; algunas por sus comentarios públicos, otras por señalar a otros famosos de distintas situaciones. Ahora, este famoso está envuelto en una nueva polémica que lo ha colocado en el ojo del huracán. Todo inició, el pasado martes 25 de enero de 2022, cuando se dieron a conocer una serie de videos donde se aprecia a Adame atacando un auto; los pasajeros, una mujer, un hombre y una niña, bajaron del vehículo y se defendieron a golpes de la agresión del actor, quien fue tirado al piso. El acalorado pleito callejero quedó registrado y ahora se ha convertido en motivo de memes; particularmente, porque el también presentador ha asegurado públicamente en es experto en diversas artes marciales que no mostró durante el encuentro a golpes. Los cibernautas no perdieron la oportunidad de divertirse con este suceso. Así, hicieron comparaciones del intérprete de Hugo Arteaga en la teleserie por Amar sin ley con personajes de The Simpsons; o bien, aprovecharon diversos momentos de la pelea para hacer bromas al respecto. Además, hubo quienes mostraron su desacuerdo con el actor. Alfredo Adame SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que este señor Adame ya se pasó; no me alegro de lo que le esta pasando pero no es un ejemplo para la gran familia de actores", dijo un usuario. "No se debe seguir normalizando ni aplaudiendo la violencia"; "A mí me da pena y tristeza ver así a un actor que fue muy reconocido. Creo que el señor está mal, está enfermo deben atenderlo", y "Todos, incluyendo Adame, son irresponsables", fueron otros comentarios. Ahora el actor asegura que a la señora involucrada "estuve a punto de darle un puñetazo en la cara" y reveló que ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes le dijeron que debía haber lastimado a la mujer. De acuerdo con Alfredo Adame "el 98 por ciento" de los usuarios lo respaldan. "[El hombre] me aventó a la mujer por delante, usándola de escudo, y me empieza a tirar golpes; y nunca me da ninguno, y yo me lo receto [lo golpeo] cuatro o cinco veces", aseguró Adame a la televisora mexicana laSexta.

