Alfredo Adame defiende a Gabriel Soto ante polémica por video íntimo En entrevista con medios de comunicación, Alfredo Adame mostró su apoyo a Gabriel Soto ante el video íntimo que se difundió del actor. "Gabriel Soto es una gran persona, es un gran protagonista de telenovelas, es un hombre respetable, es un buen amigo, es una buena persona", dijo. "Alguien de esos detractores, esas malas personas, lo quisieron como que quemar, pero ¿qué pasó?; pues el que lo hizo, lo único que hizo fue ponerse una 'quemada' él o ella misma porque Gabriel Soto se puede grabar las veces que quiera y lo puede reproducir las veces que quiera". El video del actor de 45 años que rodó recientemente en las redes sociales y que causó polémica antes de Navidad, continúa dando de qué hablar, ya sea por el apoyo de los compañeros de profesión del actor o por su denuncia para acogerse a la Ley Olimpia, que convirtió en delito el compartir material íntimo sin autorización, para proteger tanto a mujeres como a hombres de esta terrible violación de la intimidad de las personas. Las palabras de Gabriel Soto ante video íntimo Así se defendió al comienzo del escándalo el novio de Irina Baeva y exmarido de Geraldine Bazán: "No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años", aseveró. "Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja", especificó refiriéndose a las dos hermosas niñas que tuvo con su exmujer y a su actual novia. Su ex Geraldine Bazán también fue cuestionada Su ex Geraldine Bazán también fue cuestionada acerca del polémico clip protagonizado por el padre de sus hijas. La respuesta de la actriz de Falsa identidad fue dura y contundente: "Es algo demasiado vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas".

