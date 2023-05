Alfonso 'Poncho' Herrera habla como nunca de RBD El actor y cantante Alfonso Herrera recordó su etapa como integrante de RBD y habla del reencuentro de la banda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alfonso 'Poncho' Herrera habló de su etapa en RBD. "Cuatro años juntos, éramos literal una familia", dijo en el podcast Creativo. "Nos llevábamos muy bien", aseguró. Herrera se encontró con los exintegrantes de RBD en la Navidad del 2019. "Reunirnos y hablar como amigos, y de abrir una botella de vino y hablar a calzón quitado de todas las anécdotas y todos los recuerdos y para mí ese fue el verdadero reencuentro", dijo sobre esta ocasión en la que todos compartieron. La popular agrupación estuvo formada por Herrera, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann. Esta reunión en el 2019 fue algo espontáneo, asegura Herrera. "Me surgió como una cosa de 'güey, quiero verlos, quiero reírme de lo que vivimos en las giras sin necesidad de que nos quieran vender un disco o una gira, eso ya'", añadió, dejando claro que no tiene un interés laboral en un reencuentro de la banda. "Para mí ese fue el verdadero reencuentro, eso es lo que voy a atesorar siempre, más allá de todos los posibles negocios que quieran hacer", afirmó. "Fue algo muy lindo y nos abrazamos y yo ese momento lo recuerdo con muchísimo cariño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN RBD Poncho Herrera Credit: Jeff Daly/Getty Images Si bien algunos integrantes de la banda se han reunido recientemente, Poncho Herrera no ha sido visto nuevamente junto a ellos. En octubre del 2022, Herrera no asistió a la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar. "Tuvimos un grupo de WhatsApp, es que no sabes cuántas veces nos han querido juntar, y yo alguna vez en diciembre de 2019, dije: 'Tengo ganas de verlos, de que convivamos todos juntos y que no nos quieran juntar para hacer una gira, para hacer un disco'", dijo Herrera, quien buscaba solo "hacer un reencuentro real, de seis amigos". Alfonso Herrera Credit: Paul Morigi/Getty Images for National Hispanic Foundation for the Arts' Noche de Gala Alfonso Herrera —quien al parecer fue flechado por la actriz Ana de la Reguera— se ha enfocado en su carrera como actor. Sus recientes proyectos incluyen la película ¡Que viva México! y las series Ozark y Queen Of The South.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alfonso 'Poncho' Herrera habla como nunca de RBD

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.