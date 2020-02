Alfonso Herrera y más actores alzan la voz para reclamar más seguridad tras la muerte de actores de Sin miedo a la verdad El exRBD compartió una imagen en Twitter en la que se puede leer el siguiente mensaje: 'Basta de ahorrarse presupuesto en seguridad durante una filmación'. Pero no fue el único. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La muerte de los actores de la exitosa serie de Televisa Sin miedo a la verdad, Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, quienes perdieron la vida la semana pasada tras caer de un puente en una locación en la Ciudad de México mientras ensayaban una escena de la tercera temporada de la ficción, ha generado un movimiento de protesta en las redes sociales entre el gremio actoral. Son varios los actores mexicanos que han alzado la voz en sus respectivas cuentas de Twitter para exigir más medidas que garanticen la seguridad de los actores durante las filmaciones. Uno de ellos fue Alfonso Herrera, quien el pasado fin de semana colgó una imagen en su perfil de Twitter en la que se puede leer el siguiente mensaje: “Basta de ‘ahorrarse presupuesto’ en seguridad durante una filmación, no más negligencia laboral”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Luis Reséndez, quien diera vida a El Teca en la superserie de Telemundo Señora Acero, lamentó por su parte que las producciones se tomen a la ligera la seguridad de los actores algo que, según contó a través de sus redes sociales, le ha tocado sufrir mientras ha grabado escenas de acción. “Lamentablemente esto siempre ha sido así […] y me consta ya que he realizado este tipo de escenas y he terminado internado por imprudencias de alguna producción”, denunció el actor, quien el año pasado anunció su retiro de la televisión hispana como protesta ante las numerosas injusticias que, según él, sufren a diario los actores por parte de los ‘monstruos televisivos’. Asimismo, se preguntó hasta cuándo se van a seguir permitiendo estos abusos. “Me pregunto, ¿hasta cuándo los actores alzarán la voz y hablarán de todos los abusos e injusticias que existen en el medio artístico?”, escribió en un segundo mensaje. Advertisement

Alfonso Herrera y más actores alzan la voz para reclamar más seguridad tras la muerte de actores de Sin miedo a la verdad

