Confirmado: Alfonso Herrera y Ana de la Reguera son pareja: "[Estaban] tomados de las manos" Tras meses de callarlo, fue en el evento de los Premio Platino en Madrid que los actores confirmaron su romance, los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana de la Reguera y Alfonso Herrera en Platino Awards 2023 Ana de la Reguera y Alfonso Herrera en Platino Awards 2023 | Credit: Photo by Carlos Alvarez/WireImage Su viaje a Madrid por motivo de la celebración de los Premio Platino hizo que Ana de la Reguera y Alfonso Herrera ya no escondieran su relación. "Estaban juntos en un partido benéfico de fútbol de la fundación de los premios", dijo una fuente sobre lo sucedido en la cancha. "Y se les vio contentos y tomados de la mano". A dicha celebración también acudieron entre otros Sebastián Yatra, Benicio del Toro, Celinés Toribio, Emmanuel Palomares, Geraldine Bazán y Mane de la Parra. La aparición pública de la pareja se da tras el estreno de ¡Qué viva México! serie en donde se rumora, los actores mexicanos enamoraron. Fue en diciembre que Herrara, de 39 años dio a conocer que tras cinco años de matrimonio, se separaba de la madre de sus dos hijos Diana Vázquez. "Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando", dijo el ex RBD en un escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde hace tiempo Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos". Por su parte, De la Reguera , de 46, ha mantenido noviazgos sólidos en el pasado con Jorge Ramos y Tony Dalton.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Confirmado: Alfonso Herrera y Ana de la Reguera son pareja: "[Estaban] tomados de las manos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.