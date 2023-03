Alfonso Herrera habla de oscuro momento en la historia de RBD y de las secuelas que le ha dejado, "Sigo teniendo un poco de miedo" El actor mexicano habló como pocas veces sobre lo ocurrido hace años y denunció: "No tuvimos apoyo psicológico". Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De todos los integrantes del grupo RBD hay uno que ha brillado por su ausencia y que definitivamente no participará tampoco en la anticipada gira del grupo a realizarse este año. Se trata de Alfonso Herrera, quien además de intervenir en la exitosa telenovela y grupo musical RBD—2004—, se ha labrado una carrera como actor sumamente respetable incluso dando el salto a Hollywood con las series Sense8, de las hermanas Wachowski, y Ozark (Netflix), al lado de Jason Bateman y Laura Linney. Mucho se ha estipulado sobre las razones que el actor de 39 años y padre de dos niños se la alejado del la agrupación pero en una charla concedida a el diario español El País abriría una ventanita a su pensar revelando las profundas secuelas psicológicas que le dejó un suceso ocurrido a su paso por la agrupación. "[Con mis compañeros de RBD] compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles", explicó Herrera a dicha publicación al promover su cinta ¡Viva México!, una sátira política dirigida por Luis Estrada. "Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente", afirma Herrera sobre dicho episodio y las secuelas psicológicas que le ha dejado. "Como cuando fue lo de Brasil", prosiguió el histrión para entrar en detalles sobre el traumático evento de realizado en dicho país en el año 2006. Lo que originalmente sería una firma de autógrafos generó una avalancha humana en el interior de un supermercado y ocasionó la muerte de tres fanáticas. alfonso herrera rbd Credit: Mezcalent "No tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación", afirmó Herrera. "Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha tragedia sucedió en la ciudad de Sao Paulo. Después de lo ocurrido las autoridades del la Secretaría de Habitación de la ciudad clausuraron y suspendieron la licencia del supermercado Extra, donde se organizó dicho evento. Funcionarios determinaron que el comercio no tenía los licencia para organizar la presentación, omitiendo normas legales y técnicas que este tipo de evento requería.

