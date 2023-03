Así respondió Alfonso Herrera al ser cuestionado sobre RBD Tras una largo silencio, Alfonso Herrera por fin habló sobre RBD y los reuniones de sus excompañeros donde ha sido el gran ausente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 21 de noviembre de 2022, se llevó a cabo una reunión con los integrantes de RBD; sin embargo, Alfonso Herrera resultó el gran ausente a ese encuentro. Poco después, se anunció que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunirían para ofrecer una serie de conciertos a nivel internacional. Nuevamente, el protagonista de la película El baile de los 41 no estuvo presente. De hecho, sus excompañeros lo defendieron y aseguraron que los intereses de Herrera estaban completamente en su faceta histriónica y con una agenda apretada por lo que no estaría presente en este reencuentro de la banda en los escenarios. Durante mucho tiempo, el actor se había mantenido en silencio hasta ahora. Así, cuando fue cuestionado al respecto sobre RBD, durante la premiere de la película ¡Qué viva México! que protagoniza y se mostró renuente de hablar del tema. "Con esto cierro [las preguntas]. Los invité [a mis excompañeros de RBD]", mencionó Herrera a los medios de comunicación. "Así que en una de esas vienen y tomamos la foto todos juntos". Alfonso Herrera Alfonso Herrera | Credit: Amy Sussman/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la actitud de Alfonso Herrera para hablar sobre diversos temas, incluyendo los rumores de que actualmente mantiene una relación sentimental con Ana de la Reguera, fue cuestionado si tenía algún problema para hablar con la prensa. "Sean cuáles sean las preguntas que ustedes hagan, estoy feliz de que ustedes estén aquí", aclaró. "Al final de cuentas, es una relación que siempre debe existir con respeto, y el respeto de mí hacia ustedes siempre existirá; independiente de cuál sea pregunta, ya está en mí cómo lo respondo, cómo le hago, pero el respeto siempre existirá".

