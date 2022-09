Alfonso Herrera comparte bella foto junto a Ana de la Reguera: ¿Confirman así su romance? El actor Alfonso Herrera subió una bella foto junto a Ana de la Reguera que podría confirmar los rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los rumores que afirman en los últimos meses que entre Alfonso Herrera y Ana de la Reguera existe una relación sentimental. Estas especulaciones cobraron más fuerza cuando fueron captados juntos por su amiga en común, Belén Pascual, la chef del restaurante Blanca Paloma de Sevilla, en lo que podría haber sido una cita romántica en España. Alfonso Herrera y Ana de la Reguera Alfonso Herrera y Ana de la Reguera | Credit: Instagram Belén Pascual No obstante, el ex-RBD también anunció su divorcio hace unos meses de Diana Vázquez, con quien tuvo dos hijos. Y desde entonces, muchos daban por hecho que el motivo era su nuevo amor con la intérprete. Alfonso Herrera y Ana de la Reguera Alfonso Herrera y Ana de la Reguera | Credit: Mezcalent Ambos son muy reservados son su vida privada y hasta el momento no se habían pronunciado al respecto; hasta ayer, cuando Herrera publicó una bonita foto de los dos juntos en sus historias de Instagram, indicado que se encuentran en Madrid. Alfonso Herrera y Ana de la Reguera Alfonso Herrera y Ana de la Reguera | Credit: Instagram Alfonso Herrera ¿Estarían confirmando así que mantienen un noviazgo? Sin duda es la primera muestra pública de que se encuentran juntos en estos momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hay que recordar que ambos trabajaron juntos en su más reciente colaboración: ¡Qué viva México!, la nueva película del realizador mexicano Luis Estada, que llegará a la pantalla de Netflix el próximo 16 de noviembre. Por lo que también su acercamiento podría deberse a motivos profesionales.

