Alfonso Herrera apoya el evento de RBD El actor mexicano, quien no participará en el concierto que llevarán a cabo a finales de año Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, envió este domingo un mensaje de buenos deseos a sus excompañeros a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al igual que Dulce María, Alfonso Herrera tomó la decisión de no formar parte del evento mundial que llevará a cabo el desaparecido sexteto musical RBD a finales de año y que culminará con un concierto en el que se revivirán los grandes éxitos del grupo. "Poncho sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo", explicó Christian Chávez la semana pasada en Instagram sobre la sonada ausencia del actor mexicano en este esperado reencuentro. Image zoom Alfonso Herrera Mezcalent (x2) Pero que no vaya a formar parte del evento no significa que no estará apoyando a sus excompañeros en este día histórico que promete estar repleto de emociones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El inolvidable Miguel Arango de la exitosa telenovela Rebelde compartió este domingo un tuit en el que muestra todo su apoyo a Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez y asegura que tanto su familia como él estarán el 26 de diciembre en primera fila frente a la pantalla para verlos y apoyarlos. "Felicidades Anahí, Maite, Christopher y Christian. Deseo que el tributo 'Ser o parecer' sea todo un éxito. Toda la familia estará en primera fila para verlos y apoyarlos", escribió Herrera. El creador y productor de RBD, Pedro Damián, quien tampoco formará parte del evento, se sumó este domingo a los buenos deseos de Alfonso. "Me sumo a Poncho con el mejor deseo a Maite, Christopher, Anahí y Christian en este tributo a una generación que nos marcó a todos. Gracias a todos los que lograron que la música y las emociones aún vivan en nosotros", expresó en Twitter el reconocido productor mexicano.

Close Share options

Close View image Alfonso Herrera apoya el evento de RBD

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.