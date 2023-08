¡Aleyda Ortiz impacta en su regreso a En casa con Telemundo! Después de días de ausencia, regresó al programa ¡y causó furor por esta razón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La incertidumbre sobre si Aleyda Ortiz volvería o no a En casa con Telemundo, se ha desvanecido esta semana. Después de días de ausencia, la conductora puertorriqueña ha retornado a su casa televisiva para alegría de su público, quien la ha recibido con los brazos abiertos y un sinfín de piropos. Su reaparición en el plató del famoso show fue todo un espectáculo. Y es que Aleyda, además de traer consigo ese entusiasmo tan suyo, sorprendió por otro motivo que traspasó la pantalla. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz "¡Estoy de regreso! Mucho que contarles y mucho por celebrar. Gracias a ustedes por tanto cariño y por ser mi inspiración en todo lo que hago. Llegan cosas buenas", escribió emocionada a sus más de medio millón de seguidores en Instagram. Además de encandilarles con su aparición sorpresa en el programa, Aleyda les dejó con la boca abierta por mostrarse más tonificada, fuerte y en forma que nunca. Con un rosado muy a lo Barbie, deslumbró. "¡Pero tu llégate con 5 cuadritos más! ¡Belleza! ¡Feliz de verte!", le escribió su compañera de Telemundo, Lourdes Stephen. MÁS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO AQUÍ Un comentario que se suma a las decenas de mensajes de alegría y halagos de su comunidad en redes. "Ella hacía falta en el programa", "Tu ausencia fue demasiado notable", "La cuerpa", "Ahora sí que veré el show", "Ese físico", "Tú eres la del sabor en ese programa", escribieron algunos. Comentarios que Aleyda agradeció y que le sirven como empuje y motivación para seguir dándolo todo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Aleyda Ortiz impacta en su regreso a En casa con Telemundo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.