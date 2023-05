¿Cómo está Clarissa Molina tras su separación? Aleyda Ortiz habla al respecto Aleyda Ortiz da detalles de cómo se encuentra su amiga Clarissa Molina tras su ruptura con Vicente Saavedra Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante lo años que trabajó en Univision, Aleyda Ortiz ganó amistades increíbles como la de la dominicana Clarissa Molina, quien recientemente anunció su ruptura sentimental con el empresario Vicente Saavedra. "Todos hemos pasado por el proceso doloroso de separación. Yo personalmente he compartido mis procesos y también han sido algunos públicos", dijo a a Mezcal TV Ortiz, quien confesó el consejo que le dio a Molina para atravesar esta dura etapa. "El tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor". La copresentadora de En casa con Telemundo, recalcó que Molina por ahora se encuentra estable. "A mí, por ejemplo, eso era lo que más me afectaba porque yo soy muy emocional; pero ella está bien", dijo. "Ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante". Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Sin duda, Ortiz también está más fuerte que nunca y su carrera, al igual que la de Molina está en ascenso. "Cosas que yo deseaba, experiencias, entrevistas, escenarios que la verdad no pensé pisar pero se me están dando; por ejemplo, el Met Gala fue una gran bendición, que yo la verdad no me lo esperaba", asegura. "Te digo que hasta en mi nivel personal, con mi esposo, muchas cosas han pasado, tenemos cinco perros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Bebés a la vista? "No hemos dejado de intentarlo, pero yo sé que va a pasar. No sé cómo explicarlo, a veces mi mamá, mi suegra me preguntan, y no me molesta que me pregunten porque no siento nada negativo al respecto, siento como que va a llegar; es que Dios sabe el momento y cuando él me deposite esa sensación en mi corazón yo voy a entender el mensaje y ahí se va a dar, yo estoy segurísima", finaliza.

