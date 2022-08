Alexis Nunes, la afrolatina que será el rostro de LaLiga española en Estados Unidos ¿Cómo ha llegado Alexis Nunes a convertirse en una de las principales presentadoras de ESPN, con la que acaba de firmar una extensión de su contrato? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexis Nunez Alexis Nunes | Credit: Joma Garcia Gisbert/ESPN Images Una afrolatina será el rostro de la cobertura de LaLiga española en Estados Unidos, que empieza una nueva temporada este fin de semana. Así que cuando el FC Barcelona dispute su primer partido de Liga ante el Rayo Vallecano el sábado, no será un hombre quien transmita en inglés y en español las incidencias del encuentro desde el Camp Nou, sino Alexis Nunes, hija de madre salvadoreña y padre jamaiquino. De cómo ha llegado a convertirse en una de las principales presentadoras de ESPN, con la que acaba de firmar una extensión de su contrato y de cómo una mujer puede ocupar un lugar tradicionalmente ocupado por hombres, hablamos con Nunes en una entrevista con People en Español. La periodista cuenta en su haber con la cobertura de importantes eventos, como la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022, la Eurocopa 2020 y los Juegos Panamericanos 2019, entre otros. Alexis Nunez Moises Llorens y Alexis Nunes | Credit: Joma Garcia Gisbert/ESPN Images ¿Cómo y cuándo surge esta pasión por los deportes? Todo empezó con mi papá. Cuando éramos niños, mi papá siempre miraba deportes, específicamente el fútbol, cricket, golf y tenis. En casa, siempre teníamos como norma que nos sentáramos a cenar juntos al mismo tiempo y él siempre ponía algo de deporte. Al principio me molestaba un poco, porque hubiera preferido ver shows de Disney o algo así, pero poco a poco me enamoré de ver equipos como la selección nacional de Brasil, Manchester United o ver a mi equipo nacional de cricket West Indies, y también jugadores de tenis como Venus, Serena Williams y Rafael Nadal. Hasta tengo 2 perritos que se llaman Venus y Serena (risas). Pero el amor y la pasión por el deporte empezó con mi papá, a quien lamentablemente perdimos este año, pero seguiré amando los deportes como él me enseñó. ¿Nunca pensaste en ser deportista? ¿Por qué el periodismo? Desafortunadamente, no creo que nací con ese talento físico para ser atleta (risas). Mi talento, sin duda, es hablar y escribir. Todos piensan que como soy jamaiquina, debo ser rápida como Usain Bolt, ¡pero confieso que soy más lenta que una tortuga! En la escuela secundaria practicaba la natación, pero nunca quise ser profesional. A mí me gustaba mucho aprender idiomas y la cinematografía. Me gusta conocer e investigar las historias de las personas/atletas y el periodismo fue la manera perfecta de mezclar mi amor por el deporte y contar las historias de los deportistas que tanto nos fascinan. Alexis Nunez Dan Thomas, Alexis Nunes, Alejandro Moreno y Pablo Zabaleta | Credit: Joma Garcia Gisbert/ESPN Images Hija de madre salvadoreña y padre jamaiquino, ¿cómo ha influido esto en la construcción de tu identidad y a la vez en tu desempeño profesional? Me siento sumamente orgullosa de tener raíces provenientes de dos culturas extraordinarias. Nunca me he sentido más jamaicana que latina o más latina que jamaicana. Yo soy producto de ambas. Mis padres y mi familia hicieron un trabajo increíble al combinar ambas culturas en el hogar cuando éramos niños Tal hecho me ha ayudado a tener una mente más abierta, a comprender y relacionarme mucho más con personas provenientes de otras culturas. Además, ha desarrollado mi sentido de adaptabilidad y de auto confianza sin olvidar las ventajas de ser bilingüe y de tener una fuerte conciencia intercultural. Los deportes son asombrosos porque tienen una manera de unir al mundo. Los atletas y fanáticos que conozco vienen de diferentes orígenes y culturas. Un día puedo entrevistar a un jugador de cricket de Sudáfrica que habla un idioma nativo de allí que tiene palabras similares al dialecto jamaicano. Al día siguiente puedo entrevistar a un futbolista mexicano que juega en la Premier League que quiere saber dónde puede ir a comer buena comida latina en Inglaterra, ¡me identifico con ambos! Creo que al final del día, es parte de la naturaleza humana el querer ser entendido y aceptado y pienso que el haber crecido en un hogar multicultural me ha permitido acoger y comprender mejor a mis lindos colegas, amigos y fans en esta industria. Alexis Nunez Alexis Nunez | Credit: Joma Garcia Gisbert/ESPN Images -¿Imaginaste que algún día ibas a ser una de las principales reporteras de la cobertura del fútbol europeo de ESPN? ¿Cuéntanos cómo te sientes con este proyecto? Si y no (risas). Un poco de ambos. Digo que sí porque siempre sabía que esto era mi pasión y que quería ser periodista deportiva de una forma u otra. Pero trabajar para Disney y con ESPN sigue siendo un sueño hecho realidad y es algo que todavía me emociona todos los días. ¡No importa que hayan pasado 8 años ya! Y ahora que tenemos los derechos de La Liga en España y puedo viajar cada semana por todo el país conociendo más de la cultura del fútbol allí es algo muy especial. ¡Me siento como si estuviera viviendo mi propia película de Disney! (risas). Estoy muy orgullosa de mí misma, como mujer y como afrolatina, de haber tomado este camino. Espero poder inspirar a otras mujeres como yo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN -Respecto a eso, ¿cuán difícil es para una mujer colocarse en la cima de la cobertura deportiva? Gracias a Dios, el clima ha mejorado mucho para las mujeres. Antes era un poco más difícil e intimidante, y desafortunadamente sigue siendo así en algunos lugares. La verdad es que sí, el sexismo todavía existe. Y sí, todavía hay personas que piensan que el mejor lugar para la mujer es la cocina, en vez de tener opiniones de los deportes. Pero esto a mí nunca me asustó. Nunca dejo que eso me desanime. Al contrario. A mí me encanta cuando veo la cara de algunas personas y me dicen 'wow, pero esta chica sí sabe del fútbol,' y sé que he cambiado la forma de pensar de al menos una persona. Y poco a poco cambiaremos la forma de pensar de los demás. Como dijo Ruth Bader Ginsburg: 'Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción.' Y algún día, así será.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alexis Nunes, la afrolatina que será el rostro de LaLiga española en Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.