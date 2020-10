"¡Qué sacudida te da!": Alexis Ayala y su esposa también fueron víctimas del coronavirus El actor compartió cómo hizo frente a la enfermedad y reconoció haber sentido miedo por su vida debido a los problemas de corazón que sufrió hace dos años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La lista de famosos afectados por el coronavirus se hace cada vez más larga. El más reciente en confirmar que lo ha padecido es Alexis Ayala y su esposa Fernanda López. Una noticia que dejó al actor sumido en una gran preocupación por su delicada condición de corazón. Afortunadamente, tanto él como su mujer ya han sido dados de alta y han decidido compartir la noticia ahora que la pesadilla ha quedado atrás. Alexis, que tiene problemas de corazón, reconoció haber pasado mucho miedo cuando sus médicos le notificaron que padecía la COVID-19 por las graves consecuencias que eso podría tener en su salud. "Cuando te dan la noticia, híjole, qué sacudida te da", reconoció al programa Hoy. Pero su actitud positiva y ganas de salir adelante le ayudaron a vencer este virus maldito. "Vamos a salir de esto", se decía a sí mismo. Durante el proceso de infección prefirió llevarlo en la más absoluta privacidad junto a su mujer y es ahora que está recuperado y de vuelta en los foros de grabación que ha querido compartir su experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya estoy dado de alta desde hace 10 días", explicó en un mensaje a Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano. Ya ha dejado los antibióticos que estaba tomando y ha retomado el ejercicio para seguir gozando de una salud de hierro. Pero, sobre todo, ha querido lanzar un mensaje ahora que ha vivido en primera persona lo que significa esta pandemia. "Hay que cuidarse mucho, no hay que bajar la guardia, sobre todo cuando estamos con la gente que queremos, ahí es donde todos bajamos la guardia", confesó. Ya en plena forma y con su familia también, Alexis está metido de lleno en su nuevo proyecto profesional en Televisa, la telenovela Quererlo todo, protagonizada por Danilo Carrera y Michelle Renaud. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

