Alexis Ayala se divorcia Luego de once años de relación sentimental y seis de matrimonio, Alexis Ayala y su esposa Fernanda López dieron a conocer el término de su relación sentimental de manera definitiva. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de tener un romance de once años, estar casados por seis y tener una hija en común de nombre Roberta, Alexis Ayala y Fernanda López anunciaron su separación definitiva. Ambos actores dieron a conocer la noticia mediante un comunicado conjunto que publicaron en sus respectivas redes sociales y en el marco del Día de San Valentín. "Partiendo de la base del amor que mejor día, hoy san Valentín para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo se transformó a una bonita amistad", menciona el texto que fue autoría de López. "Por eso, desde ya hace algún tiempo hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas independientes como hombre y como mujer, siempre uniéndonos como padres de nuestra hermosa hija para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo en amor y respeto . El escrito, que fue acompañado de una imagen de la pareja abrazada y con una gran sonrisa, también expresaba el cariño que permanece entre ambos. "Tenemos una increíble relación de amigos ya que el amor, durante once años, siempre nos destacó como una familia estable que seguiremos siendo para nuestra hija Roberta", agregaron. "Feliz día de San Valentín. Con todo nuestro cariño Alexis Ayala y Fernanda López". Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos después, Alexis Ayala dejó un segundo mensaje. "Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida", mencionó en la misma red social. En 2014, se tomaron una pausa en la relación y regresaron, meses después, para contraer nupcias en agosto del mismo año y ante la polémica generada por esta primera separación. Sin embargo, en esta ocasión parece que está cerrada la posibilidad de una reconciliación.

