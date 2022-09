Alexis Ayala se compromete en matrimonio con Cinthia Aparicio después de un año de tórrido romance Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alexis Ayala Cinthia Aparicio Credit: Mezcalent El actor nacido en San Francisco, CA., y protagonista de Vencer la ausencia, Amar a muerte y Baila conmigo, entre otras telenovelas y series, le dio el anillo a la actriz, quien es 28 años menor que él, ¡repasemos su historia de amor! Empezar galería Una nueva oportunidad Alexis Ayala Cinthia Aparicio Credit: Mezcalent Fue en septiembre del 2021 cuando el actor y productor Alexis Ayala, de 57 años, dejó a todos boquiabiertos al aparecer en un sexy video con la actriz y bailarina Cinthia Aparicio para gritar a los cuatro vientos que estaban enamorados. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Dijo 'sí'! Alexis Ayala Cinthia Aparicio Credit: IG/Alexis Ayala La joven es 28 años menor que el artista nacido en San Francisco y a un año de revelar su romance acaban de anunciar en redes que se han comprometido en matrimonio. 2 de 9 Ver Todo La vida en rosa "¡Sí! Oui, yes, ako, bada, jika, se, ak, os, اگر, もし, ವೇಳೆ... SÍ EN TODOS LOS IDIOMAS! TE AMO" exclamó el protagonista de Vencer la ausencia al compartir este martes las nuevas compartiendo imágenes de la mano de su amada mostrando un hermoso anillo. Según dicho mensaje la romántica pedida de matrimonio se llevó a cabo en el restaurante Girafe de París. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Con su ex alexis ayala y su esposa fernanda lopez Credit: Mezcalent El romance que tiene al actor ilusionado como chiquillo causó aún más sorpresa pues tan solo el 14 de febrero del 2021 —justo en el día de los enamorados— el histrión anunciaba el fin de su relación con la actriz Fernanda Ayala, con quien tuvo un romance de once años y estuvo casado por seis, y con quien tuvo una hija en común llamada Roberta. 4 de 9 Ver Todo Es amor Al hacer frente a las críticas, Ayala afirmó que después de haber estado a punto de sufrir en dos ocasiones, incluyendo el haber pasado por un infarto, ha sacado lo bueno y lo malo de las experiencias y parece estar dispuesto a disfrutar lo mejor que le ofrece la vida. 5 de 9 Ver Todo Puro amor Alexis Ayala Cinthia Aparicio Credit: IG/Alexis Ayala Desde que brotó el amor la parejita se ha dedicado a pasearse y mostrarse acaramelados en la red visitando México, Turquía, Francia y otros destinos haciendo derroche de la pasión que sienten en el uno por el otro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amigos famosos Salvador Zerboni Alexis Ayala Cinthia Aparicio Credit: IG/Salvador Zerboni En la red, la parejita ha aparecido con amigos del medio, como Salvador Zerboni, exconcursante de La casa de los famosos 2 (Telemundo). Cuando anunciaron su compromiso matrimonial recibieron felicitaciones de Galilea Montijo, Julián Gil, Michelle Renaud y muchos otros colegas. 7 de 9 Ver Todo Artista Aparicio participó en este 2022 en el show Las estrellas bailan en Hoy, de televisa. 8 de 9 Ver Todo ¡Felicidades! alexis ayala y su novia Cinthia Aparicio Credit: Mezcalent Ahora solo falta saber cuándo será la boda ¡felicidades a los novios! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

