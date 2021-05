Alexis Ayala explota contra quienes lo critican por vestirse de mujer en TikTok El actor mexicano respondió con un mensaje claro y contundente a los haters que critican su vestimenta y cuestionan su orientación sexual. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alexis Ayala no dudó en responder a quienes cuestionaron su orientación sexual y lo criticaron por los videos vestido de mujer que comparte en la popular plataforma de TikTok, en la que suma más de un millón de seguidores. El actor de 55 años habló ante las cámaras del programa mexicano Sale el sol durante un encuentro con la prensa en el que celebró los 7 años de su restaurante de mariscos y dijo que parte de su trabajo es hacer parodias para entretener y divertir a sus seguidores. "El día que no hablen ya estoy jodido, o sea, qué padre que aún sigo siendo tomado en cuenta. Te voy a decir una cosa, el que pega primero pega dos veces", señaló. "Dime quién más joven que yo o de mi generación está haciendo el tipo de fotos que hago yo. Nadie lo está haciendo, es como cuando me dicen ve cómo te vistes y no sé, así me visto yo y me visto pa' mí". "Tengo muy clara, muy clara y yo creo que ustedes también [la prensa] cuál es mi sexualidad. En ese sentido entonces para qué buscar cebras donde no hay", agregó. Por otro lado, el actor que participó en exitosas telenovelas como Amarte es mi pecado y La pícara soñadora reveló que además de celebrar el éxito en su negocio, está feliz porque está en el proceso de superar un grave depresión gracias a las terapias que recibe dos veces a la semana y una rutina de ejercicios que practica. "Estoy en esta etapa en la que me reencuentro, me retomo y me enamoro de mí. Todos a veces no nos damos cuenta de que estamos mal y nos abandonamos un poquito. Estoy trabajando muchísimo en ese sentido, me levanto a las 4:00 y 5:30 a.m. para hacer mis ejercicios", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre las razones que detonaron la crisis emocional, señaló el hecho de no haber trabajado en televisión por dos años y haber aumentado de peso con unos 18 kilos de más. "Me veía gordo, me veía viejo, dejado y que no tenía energía ni ganas de hacer las cosas". Sobre la posibilidad de reconciliarse con su exesposa Fernanda López, de quien se separó a principios de este año, dijo que no podría descartar nada porque "la vida da muchas vueltas". Sin embargo, aclaró que por ahora llevan una relación cordial y familiar por la hija que tienen en común.

