Exclusiva: Alexis Ayala responde a quienes lo critican por su romance con una mujer más joven Con una exitosa carrera profesional, Alexis Ayala atraviesa por un gran momento en su vida y enfrenta a quienes lo critican por su relación con Cinthia Aparicio, 28 años menor que él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 35 años de carrera artística y 56 de edad, Alexis Ayala está atravesando por un gran momento personal. Incluso, tras su separación de Fernanda López ha encontrado nuevamente el amor al lado de Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que el actor. Justamente, esa diferencia de edad se ha convertido en motivo de especulación y ante ello, el intérprete de Artemio Cabrera en la telenovela Quererlo todo responde a sus detractores. "La gente que juzga y critica es la que es infeliz consigo misma o tal vez en su vida y de repente, no les gusta que alguien salga adelante", asegura a People en Español. "Cuando tenía 20 años una persona de mi edad sí era un viejito. Pero las cosas han cambiado mucho el día de hoy. Nuestra forma de pensar es diferente, nuestra manera de cuidarnos es diferente, emocional y físicamente. La salud es muy importante porque sin salud no logramos nada. Puedes tener 10 años, 20, 30, 50 si no tienes salud no vas a poder hacer las cosas". Y agrega: "La edad es un número cuando las personas son individuos; entonces, la mujer es mujer y el hombre es hombre". El antagonista del melodrama Llena de amor reveló algunos detalles de su actual relación sentimental. "Me tiene feliz que estoy conmigo mismo y con una mujer que está consigo misma, que es independiente y que estamos sumando las independencias para estar juntos; que vivimos el día a día, que le estamos echando ganas y que no futurizamos ni estamos trayendo el pasado para acá", apunta. "De repente es fácil decirlo, pero es a veces complicado hacerlo y la cosa es querer". El actor incluso hizo una reflexión sobre el amor a partir de su experiencia personal. "Me siento acompañado, atendido, muy querido en muchos aspectos; me siento apoyado. Y hay que vivirlo así, fracasos los tenemos todos en la vida", enfatiza. Alexis Ayala Credit: Cortesía Book Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay como vivir en pareja, no hay como vivir en amor, con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja porque el amor es universal en ese sentido. De repente, la gente le tienen miedo a la palabra amor", agrega. "El cariño es una muestra de amor, el afecto es una muestra de amor. Y el amor hay que darlo, pero sobretodo te lo tienes que dar a ti. De repente, buscamos la felicidad en otras personas cuando está en nosotros el trabajo personal". El actor, quien se ha posicionado como uno de los antagonistas preferidos de la televisión, tiene en su haber más 40 telenovelas y más de 16 películas, así como diversas obras de teatro y programas de televisión. Ahora asegura sentirse satisfecho tras haber encarnado a Sergio Carranza en la telenovela Si nos dejan, donde interpreta un villano más humano. "Es el primer villano que hago que no es un villano, que no está dirigido ni escrito como villano. Se equivoca, se equivoca muchísimo. Es un hombre muy exitoso", dice. "Su vida está como él la quiere llevar y su vida privada empieza a salir a la luz pública, y se empieza a descomponer todo porque no sabe cómo hacerlo. Las cosas le salían bien y se da cuenta que cuando tiene errores no sabe cómo corregirlos", explica. "Empieza a tener un crecimiento el personaje y trata de tener un entendimiento de cómo hacer mejor las cosas". Actualmente, Ayala está en un proceso de crecimiento personal al tiempo que sigue buscando oportunidades laborales que le satisfagan. "Estoy tratando de estar en mayor comunicación conmigo. Me metí a terapia para tratar de entenderme en algunas cosas", confiesa. "Me siento tranquilo, contento. Estoy en una búsqueda constante de estar bien, de cada día aprender más", dice. "Hay que estar con entusiasmo ante la vida, la vida es maravillosa y cada día, cada minuto es una oportunidad de hacer y de ser mejor en la vida".

