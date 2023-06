Esto opina Alexis Ayala sobre críticas por la diferencia de edad con su novia Alexis Ayala está próximo a contraer nupcias con Cinthia Aparicio, su novia 28 años menor que él; lo cual, ha sido motivo de señalamientos. Ante ello, el actor no dudó en pronunciarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde 2021, Alexis Ayala mantiene una relación sentimental con Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que el actor, y con la cual llegará pronto al altar. Este romance le ha traído a este famoso muchas críticas por la diferencia de edad. "Creo que el hater es más fan que el fan porque se toma el tiempo de meterse a escribirte y decirte cosas, y lo que esperan es que les contesten. A mí cuando me ponen cosas desagradables, feas o insultos, primero bloqueo y luego borro. No quiero esa gente", advirtió Ayala a los medios de comunicación. Cuando ponen una opción que si la edad, que si no. La vida es para vivirla, hay que buscar el sí. El amor es libre, no tiene edad, como tampoco tiene género". El famoso dejó claro que ese tipo de diferencias han quedado atrás y no es una condición única la que su pareja y él están viviendo; por el contrario, es algo habitual. "No somos ni la primera, ni la última pareja Cinthia y yo que tiene distancia en la edad, diferencia de edad; ni en el medio artístico, en ninguna parte de mundo y tampoco gente que no es del medio", enfatizó. "Muchas veces la gente que te critica es porque quiere lo que tu tienes y no lo puede tener". Alexis Ayala y Cinthia Aparicio Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Respecto a su próxima boda, el intérprete de Federico Pérez en el melodrama Pienso en ti, no quiso decir mucho. "Se van a enterar y van a saberlo todo, y va a estar muy padre. Que la vida nos bendiga y nos siga el amor dando, a nosotros, la opción de elegirnos todos los días", mencionó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexis Ayala dejó claro que a nivel profesional tampoco le preocupa la edad; por el contrario; sabe que seguirá teniendo oportunidades laborales. "La edad, actoralmente hablando, Raúl Araiza padre decía 'el actor tiene que aprender a crecer con dignidad; obviamente, sigue habiendo muchas papeles y muchas cosas, conforme vas creciendo, que muy interesantes", expresó. "En México, empieza a haber apertura con papeles muy interesantes para gente de 45, 50, 55 años".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto opina Alexis Ayala sobre críticas por la diferencia de edad con su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.