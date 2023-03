Alexis Ayala espera con ansias su próxima boda A punto de contraer nupcias por tercera ocasión, Alexis Ayala se confiesa emocionado de unir su vida a la de su novia Cinthia Aparicio, con quien se comprometió en matrimonio en septiembre de 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 de septiembre de 2022, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron en matrimonio durante un viaje a París, Francia. Ahora, el actor confiesa que está emocionado de llegar altar por tercera ocasión con su novia, quien es 28 años menor que el famoso. "Espero ese momento con ¡híjole, no tengo ni palabras!", mencionó el famoso al medio mexicano MezcalTV. "El poder verla ahí caminando del brazo de su papá y que me la lleven hasta el altar, ¡bueno!". De momento, se sabe que el enlace civil se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, mientras la boda religiosa se realizará hasta el 2024. Sin embargo, los tortolitos han decidido no dar mayores detalles al respecto, debido a que la actriz no quiere revelar secretos al respecto. "¡Ya lo regañé! [a Alexis Ayala]. Le dije '¡tú cállate!'"; advirtió Aparicio. De hecho, el famoso confrontó a su prometida. "Me dice '¡cállate!' y le digo '¿pero por qué me dices así enfrente [de la prensa]?' '¡cállate, no cuentes nada!'", confesó. "Al final, tiene toda la razón, entonces hay cosas que tenemos que conservarlas muy nosotros, pero de repente gana la emoción". Alexis Ayala y su novia Alexis Ayala y su novia | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a lo anterior, la futura esposo reveló que ya tienen algunos avances, aunque siguió con su postura de no dar mucha información. "Ahí vamos, ya empezamos unos preparativos, pero creo que es algo que ahorita queremos mantenerlo entre nosotros", comentó. "Ya acercándose la fecha seguro se enterarán". Cinthia Aparicio también confesó que sabe del amor que le profesa Alexis Ayala y está feliz de casarse con él. "[Su amor] lo siento y me lo demuestra día a día con detalles", mencionó. "Con él estar [al pendiente], aunque él está grabando o yo estoy trabajando también todo el día estamos haciendo videollamadas, estamos escribiéndonos, estamos cuidándonos, ¡todo eso está bien padre!".

