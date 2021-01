Close

Alexander Wang habla por primera vez de las acusaciones de acoso sexual en su contra El afamado diseñador se defiende y asegura que las acusaciones son totalmente "mentiras". Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El reconocido diseñador Alexander Wang se defiende y habla por primera vez luego de haber sido acusado de acoso sexual a través de las redes sociales. El pasado fin de semana, el modelo Owen Mooney aseguró en una serie de vídeos en su cuenta de TikTok que había sido manoseado por el talentoso modista en un centro nocturno de Nueva York en el 2017. Tras su declaración, otros incidentes de supuesta conducta inapropiada por parte del diseñador salieron a relucir, según People. En esos relatos posteriores, que son anónimos, se asegura que el diseñador drogaba a sus víctimas, las manoseaba y exponía sus cuerpos o genitales, según el perfil @shitmodelmgmt, que lo calificó como un depredador sexual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diseñador finalmente rompió el silencio y calificó las acusaciones de “mentiras”. “En los últimos días, he sido el receptor de infundadas y grotescamente falsas acusaciones. Estas afirmaciones han sido erróneamente amplificadas en las redes sociales por infames cuentas [conocidas] por publicar material difamatorio de fuentes no reveladas y/o anónimas, con cero evidencia o ninguna verificación de los hechos en absoluto”, expresó Wang en un comunicado exclusivo para People. “Ver estas mentiras sobre mí perpetuadas como verdades ha sido exasperante. Jamás he participado en el comportamiento atroz que se describe y nunca me comportaría de la manera que se alega. Tengo la intención de llegar al fondo de esto y responsabilizar a quien sea responsable de originar estas declaraciones y esparcirlas en Internet”. Image zoom Alexander Wang | Credit: Steven Ferdman / Getty Images El pasado martes, la agencia de modelos The Model Alliance, la cual busca promover el trato justo y la igualdad de oportunidades en la industria de la moda, anunció que se une a las personas que han dado a conocer su historia. “[Nos] unimos en solidaridad a aquellos que han compartido [su relato] sobre las acusaciones de abuso sexual de Alexander Wang”, anunció. La compañía además instó al público a apoyar su esfuerzo para presentar una denuncia formal. Los interesados deben enviar su petición a: support@modelalliance.org.

