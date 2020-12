Close

Alexander Sánchez, el artista detrás de los árboles de Navidad más espectaculares de los famosos Por Moisés González "Yo puedo cerrar mis ojos e imaginarme cualquier cosa y esa cosa soy capaz de hacerla realidad", asegura el artista venezolano, quien es el responsable de algunos de los árboles de Navidad más espectaculares y extravagantes que han presumido los famosos a través de las redes sociales. En entrevista con People en Español, Alexander cuenta cómo surgió en él este talento y comparte algunas de sus creaciones que, sin duda, son auténticas obras de arte. La historia detrás de su arte Durante mucho tiempo, Alexander Sánchez se definió a sí mismo dentro de su ambiente de trabajo como 'decorador', pero a medida que fueron pasando los años se dio cuenta de que tenía un talento diferente al de otros decoradores. "Yo podía ser capaz de cerrar mis ojos e imaginarme cualquier cosa y esas cosas hacerlas realidad, como Walt Disney", cuenta el artista venezolano. "Siempre me he llegado a comparar con él porque yo tengo ese don, es un don que Dios me dio", agrega. Su pasión por diseñar árboles de Navidad, una especialidad que lo ha llevado a hacerse un nombre dentro del sector, comenzó siendo apenas un niño cuando ayudaba a su abuelo a decorar la casa. "Él siempre me ponía a hacer los árboles. Eran árboles normalmente americanos, donde tú dispones los elemento sin ningún orden", recuerda. Sus inicios Conforme fue creciendo, Alexander fue desarrollando esa pasión y en 2010 ya tenía su propia empresa en su país natal, Venezuela, dedicada al diseño de árboles de Navidad. Sus primeros árboles, sin embargo, distaban mucho de los que crea actualmente. Aún no había descubierto su sello personal. "Eran como más tradicionales", explica. "[Pero] en 2012, hace 8 años, yo estaba en mi casa y le comento a quien es mi esposo hoy, a Sebastián: 'Yo quiero hacer un árbol de Navidad diferente, ¿por qué no hago un árbol de Navidad sectorizado?'. Entonces me dijo: '¿Cómo sectorizado?' Yo le digo: 'Vamos a sectorizar los colores, vamos a hacerlo en tres colores: rojo, blanco y negro. Un árbol de perrito con patitas'. Y cuando lo hice, este árbol causó sensación y se hizo viral en las redes sociales", rememora. Una técnica única Fue así como descubrió una técnica única hasta ese momento en el mundo que lo llevó a encontrar la esencia de su arte. "Realizamos un estudio de mercado y nos arrojó que nadie nunca en el mundo había sectorizado un árbol de Navidad por colores, esto nos pareció a nosotros increíbles porque era como un océano azul. Yo me había atrevido a hacer algo que nadie había hecho en el mundo", destaca. Cada árbol, una historia Cada árbol de Navidad que Alexander se encarga de diseñar tiene una historia detrás ligada a la persona que lo contrata. "Yo siempre digo que cuando hago un árbol de Navidad cuento una historia. Esa historia que cuento es la de la persona a la cual yo le diseño el árbol", explica. Para ello, el artista realiza previamente un cuestionario a su cliente. "Yo le pregunto: ¿entre cálido y frío qué prefieres? ¿cuáles son tus colores favoritos? ¿cuando yo le haga el árbol de Navidad qué quiere esa persona transmitirle a sus invitados o a sus familias?". En base a eso y al espacio que tenga en su casa nosotros hacemos un diseño y le hacemos unas propuestas. Yo siempre trato no de inspirarme en lo que le quiero imponer al cliente, sino en lo que el cliente quiere que su árbol diga", asevera. Chiquibaby "Fue un árbol complejo porque fue uno de los más atípicos que yo he hecho. El gusto de Chiqui tan sencillo y mi gusto tan extravagante es un choque", admite. "Cuando yo estaba terminando el árbol ella me decía: 'No le coloques más, no le coloques más'. Y yo le seguía colocando porque mi gusto es muy cargado. Pero fue un choque chévere porque eso me ayudó a mí como artista a tratar también de poder manejarme en diferentes gustos y que no siempre fueran extravagantes. Para mí fue uno de los árboles más difíciles que me tocó hacer este 2020". Carolina Sandoval "Es un árbol de renacimiento, un árbol de impacto", cuenta sobre la creación que le hizo a la carismática periodista venezolana. "Básicamente lo que quería demostrar Carolina con ese árbol era eso: el renacer, que no importaba todo lo que pudiera pasar en su vida, que lo más bonito era que esa mariposa unía a la familia y es por eso que lo hicimos así". Catherine Siachoque y Miguel Varoni "Para mí fue uno de los árboles más elegantes", asegura. "Me enfoqué mucho en la esencia de Catherine y en cómo se ve ella en las redes sociales porque no la conocía. Tuve el placer de conocerla el día que diseñé su árbol, pero en realidad también fue un choque porque cuando llegué a su casa era una mujer tan sencilla; sin embargo, el árbol lo inspiré mucho en su personalidad que se ve a través de las redes sociales y lo que tú puedes ver de la pantalla". Rashel Díaz "Ha sido el más emotivo porque yo soy un animal lover", asevera. "Le tengo un amor hacia los perros inmensos. Cuando pasó lo de Ángel [el perro de Rashel] yo iba a decorar su árbol, que iba a ser del mar, y me dice: 'Alex, Ángel se sintió mal, no vengas a hacer el árbol, vamos saliendo de emergencia para el médico'. A los dos días Ángel muere. Yo esperé que pasara un día, la llamé, le di mi pésame y le dije: 'Voy a hacer unos cambios [en tu árbol] y quiero que lo dejes en mis manos'. Ella se fue de viaje, nunca supo cuáles eran los cambios, y quise hacérselo en honor a Ángel, aparte que también mi perrito había fallecido. Cuando hice ese árbol yo estaba como haciéndole honor a Ángel, pero también pensaba en mi perro. Era triste, pero a la vez era como recordando todos esos momentos bonitos que yo viví con mi perro. De verdad que fue un árbol muy emotivo porque cuando Rashel llegó, me pasó el vídeo de su reacción y ella y Carlos lloraron. Algo de verdad muy conmovedor". Nicky Jam "Él quería que hiciéramos un árbol complaciendo a su novia. Ellos eligieron un árbol rojo con blanco y un toque de hielo. De verdad que no fueron exigentes", comparte. "Estando en la casa, cuando llegó la novia de Nicky, le pregunté que si le gustaría que le pusiéramos un toque de negro, como yo sé que Nicky es amante de ese color, y ella respondió que sí. Entonces le colocamos como una línea de negro dentro del árbol que a unas personas no les gustó, a otros sí les encantó, pero al final como te digo esa era la personalidad, era lo que queríamos resaltar y era lo que ella quería como que darle de regalo a él". ¡Síguele la pista! Si quieres estar al tanto de las espectaculares creaciones que surgen de la mente brillante del artista no dejes de seguirlo en su cuenta de Instagram @alexandersanchez o través de su página web, donde podrás encontrar cursos para iniciarte en este apasionante arte.

