Alexa Dellanos se lanza como cantante y denuncia el robo de un reloj de diamantes que le dio Nicky Jam La hija de la periodista Alexa Dellanos sorprende al lanzarse como cantante a la par que denuncia el robo de un reloj que vale miles de dólares Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexa Dellanos Alexa Dellanos | Credit: Mezcalent.com Sus exuberantes viajes alrededor del mundo sin duda alguna han hecho que Alexa Dellanos se corone como una joven influyente. Hoy, la hija de la periodista Myrka Dellanos también desea conquistar el mundo de la música. "Yo ahora estoy trabajando en mi carrera de empresaria y también estoy lanzando música muy pronto", dijo Dellanos. "Entonces estoy muy enfocada en eso". No solo sus negocios y su nueva música captan la atención de Dellanos, también su progenitora, quien es su ejemplo a seguir. "Creo que mi mamá es una persona que siempre sale al éxito. Puede ser un momento mal[o], pero ella siempre sale bien y siempre está feliz", recalca. "Con buena energía y siento que ella me pasó eso". Por su parte, según la presentadora de La mesa caliente (Telemundo), su hija es toda una guerrera. "Ahora ha estado trabajando 24/7 lanzando su línea de ropa. Ella no les contó, pero acaba de llegar de Los Ángeles, al mismo tiempo está escribiendo, ella es una escritora realmente excelente", dijo la ex de Luis Miguel. "Tiene un talento desde pequeñita, y ahora está empezando eso, escribiendo un libro". De la misma manera que Alexa no tiene reparo en presumir sus proyectos, la empresaria también alzó la voz y denunció el robo de un reloj que vale miles de dólares y que le dio su expareja el artista Alec Monopoly. El hurto, según Dellanos se llevó a cabo durante su estancia en París en un hotel de cinco estrellas. Reloj de Alexa Dellanos Reloj robado de de Alexa Dellanos | Credit: VG Media PR. La joya fue un regalo del rapero Nicky Jam para ella y a su ex, quien al final terminó por regalárselo a Dellanos.

