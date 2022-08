¿Qué tal la cinturita de Alexa Dellanos? ¡Mira cómo le luce este bikini en Saint-Tropez! Alexa Dellanos ha posteado fotos de su estadía en el sur de Francia que le han robado el corazón a más de uno de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexa Dellanos Alexa Dellanos | Credit: Alexa Dellanos/IG Alexa Dellanos, quien ha lucido sus increíbles curvas en múltiples fotos en sus redes, ha posteado imágenes desde Saint-Tropez que le han robado el corazón a más de uno de sus seguidores. Esta vez, la joven oriunda de Miami colgó fotos de su estadía en esa ciudad costera del sudeste francés portando un bikini que la hacen lucir como una reina. El bikini azul-verdoso resaltó el cuerpazo de la hija de Myrka Dellanos. "Absolutamente impresionante", "Woww", "Mi Dios eres hermosa preciosa", dijeron algunos de los seguidores de la joven. Esta ha borrado sus fotos más antiguas en su cuenta de Instagram —que tiene casi 10 millones de seguidores—dejando las que ha colgado de julio hasta la fecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien miles han reaccionado positivamente a las mismas, otros la han criticado en el pasado —y han cuestionado si su belleza es natural. Esta no ha dudado en contestarle a sus detractores. "Lo importante es que yo estoy 100% saludable", ha dicho. "Y acuérdense, hay cientos de mujeres que se han puesto filler con un médico y nada les ha pasado, ¡incluyendo yo!".

