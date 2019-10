Alexa Dellanos estrena nuevo look y deja a sus seguidores sin respiración La hija de Myrka Dellanos presume su nuevo corte de cabello en un diminuto bikini que roba toda la atención. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los seguidores de Alexa Dellanos deberán tener el oxígeno a la mano, ya que la joven modelo y jet setter los ha vuelto a dejar sin respiración. La hija de Myrka Dellanos volvió a presumir sus exuberantes curvas en sus prenda favorita: un diminuto bikini. Pero la intención de la sensual fotografía compartida en sus redes sociales era presumir su nuevo corte de cabello. “Mi primera vez usando cabello corto! ¿Qué opinan? ¿Corto o largo?”, preguntó la joven, quien agregó que probablemente termine usando extensiones de cabello. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y lo que menos elogiaron fue su cabello, sino sus perfectas curvas y belleza. La hija de la periodista también ha tenido que lidiar con sus detractores, quienes la han señalado por mostrarse en diminutos atuendos en sus redes sociales. No obstante las críticas, la joven continúa mostrando sus atributos con total libertad. Ahora, la vlogger comparte su vida en un canal de YouTube en el que se deja ver al lado de su novio, Alec Monopoly, disfrutando de exclusivas fiestas, cenas exquisitas y bellos paisajes alrededor del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su concepto de belleza? “El mejor tipo de belleza, es el tipo que se muestra de adentro para afuera”, asegura junto a sus provocativas fotografías. Advertisement EDIT POST

