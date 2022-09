Alexa Dellanos en microbikini muestra sus mágicas vacaciones en las Bahamas; "sirenita en su hábitat natural" La modelo e influencer celebra un importante momento en su carrera y regala fotos de su paseo por el paraíso caribeño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexa Dellanos Credit: IG/ Alexa Dellanos Alexa Dellanos ha despedido el verano regalándole a sus seguidores impactante imágenes de su escultural cuerpo tomadas durante su reciente estancia en las islas Bahamas. La influencer e hija de la conductora cubana Myrka Dellanos —a quien vemos actualmente en La mesa caliente (Telemundo)— ha colgado desde hace varios días una serie de fotos para mostrar sus aventuras nadando entre los peces, alimentando a cerditos en la playa o simplemente mostrando su radiante belleza cubierta simplemente por una toalla. "Pequeña sirenita en su hábitat natural", exclamó en uno de sus múltiples posts que, sobra decirlo, acumulan miles de comentarios de los admiradores y decenas de miles de "likes". La modelo compartió esta sensual foto con poca ropa. "Difícil de olvidar", ha escrito: Alexa Dellanos Credit: IG/ Alexa Dellanos Alexa Dellanos Credit: IG/Alexa Dellanos Un impactante video de Alexa Dellanos alimentando a cerditos en Exumas, Bahamas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este ha sido un verano inigualable para la también modelo quien hace cuatro días presumió a sus más de 9.8 millones de seguidores en Instagram una edición internacional de la revista Harper's Bazaar para presumir que por primera vez ha ocupado su portada. En el post se observan los ojos acaramelados de la modelo con largas uñas mirando intensamente a la cámara. ¡Felicidades, Alexa!

