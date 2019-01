¡Alexa Dellanos sufre accidente en la playa y deja al descubierto más de la cuenta! La despampanante hija de Myrka Dellanos se ha transformado en toda una estrella de las redes sociales, en donde ha conquistado a miles de seguidores con sus sensuales publicaciones. Recientemente, Alexa Dellanos sufrió un pequeño percance con su bikini y dejó a la vista un poco más de lo esperado. Esto fue lo que pasó, te mostramos las fotos. La despampanante hija de Myrka Dellanos se ha transformado en toda una estrella de las redes sociales, en donde ha conquistado a miles de seguidores con sus sensuales publicaciones. Recientemente, Alexa Dellanos sufrió un pequeño percance con su bikini y dejó a la vista un poco más de lo esperado. Esto fue lo que pasó, te mostramos las fotos. More Andrés Rubiano De tal palo Alexa Dellanos/Instagram Una belleza Amanda Edwards/WireImage Estilo Jenner Alexa Dellanos/Instagram Su amor Alexa Dellanos/Instagram ¿Quién es? Instagram/Alexa Dellanos ¡Bikinazo! Backgrid/The Grosby Group Oops! Backgrid/The Grosby Group ¡Vaya lío! Backgrid/The Grosby Group Siempre sexy Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Tras los pasos de mamá Alexa Dellanos/Instagram 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Alexa Dellanos/Instagram De tal palo El apellido Dellanos es sinónimo de belleza y no hay mejor prueba de esto que Myrka y su hija Alexa. Advertisement 2 of 10 Amanda Edwards/WireImage Una belleza La hija de la estrella de la televisión latina se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales, en las que cuenta con miles de seguidores. 3 of 10 Alexa Dellanos/Instagram Estilo Jenner Su sensualidad y belleza han llevado a que algunos de sus seguidores la denominen como la Kylie Jenner latina. Advertisement 4 of 10 Alexa Dellanos/Instagram Su amor Recientemente la jovencita ha sido vista muy enamorada de un enigmático galán que siempre aparece en las redes de Alexa con el rostro cubierto. Advertisement 5 of 10 Instagram/Alexa Dellanos ¿Quién es? Semanas atrás se reveló la identidad del misterioso hombre. Se trata de Alec Monopoly, un reconocido artista de la ciudad de Nueva York. Advertisement 6 of 10 Backgrid/The Grosby Group ¡Bikinazo! La despampanante hija de Myrka se robó todas las miradas con este diminuto bikini que llevó durante una salida a la playa junto a su novio. Advertisement 7 of 10 Backgrid/The Grosby Group Oops! Lo que no se esperaba la estrella de las redes es que su pequeño bikini le fuera a jugar una mala pasada al dejar al descubierto parte de sus pezones. Advertisement 8 of 10 Backgrid/The Grosby Group ¡Vaya lío! Tras percatarse de lo sucedido, Alexa trató de solucionar el problema, lo que no sabía es que los paparazzi lo captaron todo. Advertisement 9 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Siempre sexy A pesar del incidente en la playa, los seguidores de la jovencita están acostumbrados a las atrevidas publicaciones que comparte en sus redes, en las que deja muy poco a la imaginación. Advertisement 10 of 10 Alexa Dellanos/Instagram Tras los pasos de mamá Con más de 1.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Alexa continúa siendo una de las niñas consentidas de las redes sociales. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

