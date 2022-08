Alex Syntek de nuevo el polémica por pedir multas para establecimientos que pongan reguetón Otra vez Aleks Syntek se pronuncia en contra del reguetón y ahora tiene una propuesta que ha levantado ámpula. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Aleks Syntek mostró abiertamente su rechazo hacia el género del reguetón, debido a que considera que las letras son inapropiadas para las nuevas generaciones. Ahora, volvió a levantar ámpula tras mencionar que los establecimientos familiares donde se ponga reguetón deberían ser multados. "Si los reguetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos", advirtió en el podcast mexicano Auténtico. "Cuando hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música", continuó. "Tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche. Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación". Respecto a las críticas en las que se vio envuelto con anterioridad, Aleks Syntek aclaró que nunca ha pedido prohibir el género del reguetón, solo quiere que las letras lleguen con facilidad a los menores. "A mí me chocó que la prensa manejara como: 'Aleks Syntek quiere prohibir' entonces la gente se me vino encima", aclaró. Alexs Syntek Alexs Syntek | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No dije eso; dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: 'Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero te sugiero que no porque te lo vas a romper' y siempre les advierto'. Dije regular la música", concluyó.

