Alex Syntek arremete contra Bad Bunny: no hace música El cantautor mexicano reveló que ha recibido duras críticas de fans del género urbano por decir que no le gusta el reguetón. ¡Te lo contamos todo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco amigo de reservarse sus opiniones, Alex Syntek volvió a lanzar duras críticas contra el género urbano, destacó la importancia de hacer música de calidad y arremetió contra Bad Bunny. En una entrevista reciente en el programa El escorpión dorado al volante que se transmite por YouTube, el cantautor mexicano dijo que “lo cortés no quita lo escritor” y entiende que es necesario que los artistas se tomen su tiempo para leer y crear. Image zoom Aleks Syntek y Bad Bunny Victor Chavez/Getty Images; Astrid Stawiarz/Getty Images for SiriusXM “Yo creo que lo cortés no quita los escritor, entonces, pues, lee un poquito. A veces escucho las canciones y letras de algunas propuestas y digo no manches, sacaste el diccionario de la rima del Internet y pasa mucho sobre todo en el [género] urbano que parece rima, rima, rima: Di un chingo de cosas, aunque no digas nada”, lamentó. En medio de la conversación, el conductor lo interrumpió para preguntarle si incluía a Bad Bunny en su crítica. “No hablé de él porque eso no se le puede llamar música”, respondió Syntek El intérprete de “Duele el amor” reveló que el haber expresado su escasa admiración por la música urbana en otras ocasiones le ha costado buenos rapapolvos en internet de los fans de este género. Syntek, que suma más de treinta años de carrera musical y que llevaba cinco años apartado de los escenarios, regresó a la industria recientemente para promocionar su nuevo álbum, Anatomía del amor, del que se desprende el sencillo promocional "La extinción de las especies", que según dijo, compuso durante la cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Conejo Malo no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Syntek, pero el pasado mayo dedicó un mensaje a sus haters en su cuenta de Twitter. “Siempre hay gente te va a querer y otros que te van a odiar, no importa si lo haces bien o mal. ¡No importa cuánto te esfuerces, no importa nada! Por eso hay que ser real, genuino, ser uno mismo, por que al final te van a querer y a odiar de todos modos”, tuiteó el interprete de “Yo perreo sola”.

Close Share options

Close View image Alex Syntek arremete contra Bad Bunny: no hace música

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.