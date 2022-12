Alex Rodríguez y su nuevo amor, Jaclyn Cordeiro, hacen compras navideñas de último minuto, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alex Rodríguez, Jaclyn Cordeiro Credit: Backgrid/The Grosby Group El expelotero apareció muy contento al lado de su nueva novia y visitando muchas tiendas en L.A. ¡Además! Michelle Renaud y Matías Novoa se comen a besos y Alex Rodríguez se va de compras con su nueva novia y sus hijas, ¡míralos! Empezar galería Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro Alex Rodríguez, Jaclyn Cordeiro Credit: Backgrid/The Grosby Group El expelotero y su nueva y sexy novia se dejaron ver haciendo compras de último momento por las calles de L.A. donde visitaron Sephora, Aritzia, Vince y muchas más. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Matías Novoa y Michelle Renaud matias novoa michelle renaud hija Credit: Mezcalent La parejita causaron sensación comiéndose a besos en la premier de la cinta Malvada, celebrada en Ciudad de México, donde estuvieron acompañados de Marcelo (der.) el hijito de la actriz mexicana, y de Axel, el hijo de 11 años del galán chileno (no fotografiado). 2 de 6 Ver Todo Ninel Conde Ninel Conde Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana apareció sexy con bikini dorado por las playas de Miami y muy bien acompañada por este apuesto caballero con quien se le vio tomando el sol y relajada. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Jennifer Flavin y Sylvester Stallone Sylvester Stallone, Jennifer Flavin Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de Rocky (der.) y su adorada mujer de muchos años aparecieron cual noviecitos haciendo compras por Calabasas, CA., a pocas horas de celebrarse las Navidades. 4 de 6 Ver Todo Reina Letizia Queen Letizia Visits The "Niño Jesus University Children's Hospital" In Madrid Credit: Paolo Blocco/Getty Images La monarca española (centro) apareció como angelito visitando el Hospital del Niño Jesús en Madrid, como parte de sus últimas actividades oficiales de este 2022 que está por concluir. 5 de 6 Ver Todo Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Credit: Backgrid/The Grosby Group Con aspecto un poco frágil captamos al rockero británico en la cola del súper en Los Ángeles, CA. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Alex Rodríguez y su nuevo amor, Jaclyn Cordeiro, hacen compras navideñas de último minuto, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.