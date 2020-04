Alex Rodríguez y JLo incumplen la cuarentena para irse ¡al gimnasio! Jennifer López y Alex Rodríguez ignoraron las órdenes de las autoridades y se saltaron la cuarentena para ir a un gimnasio en Miami que estaba cerrado por el coronavirus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que lo de hacer ejercicio en casa no sirve para Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez. Ambos fueron vistos en un gimnasio de Miami pese a la cuarentena obligatoria ordenada por el gobernador de Florida. Según el New York Post, la pareja fue fotografiada saliendo visiblemente sudados luego de una aparentemente intensa ronda de ejercicios en uno de los gimnasios que frecuentan en la capital de sol. Se presume que el negocio hizo una excepción al recibirlos debido a que un letrero en la puerta del local que indicaba “quédate en casa” y anunciaba que oficialmente estaba cerrado. Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Miami, FL - Los agentes de seguridad que acompañaron a la pareja en su travesía usaban máscaras de protección y abrieron la puerta del auto en el que se transportaban con un pañuelo que parecía ser una toalla desinfectante, reportó el diario estadounidense. Image zoom Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su reciente último mensaje en Instagram, el exjugador de los Yankees invitó a sus seguidores a mantenerse a salvo y a acompañarlo en su proyecto "Home Safe with ARod" , una charla en vivo a las 6 p.m., hora del Este, desde de su casa con el empresario Gary Vay-Ner-Chuk. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió este miércoles una orden de permanencia en el hogar para todo el estado, como medida de prevención ante el aumento de contagios de COVID-19. DeSantis dijo en una rueda de prensa que la orden obedecía a una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump y los asesores de la Casa Blanca que aconsejaron que los residentes se queden en sus casas, por lo menos, durante todo el mes de abril. La medida se produce después de que DeSantis recibiera duras críticas por esperar “tanto tiempo” en emitir una orden de cierre, pese a que se tenían más de 5,000 casos de contagio, informó el Orlando Sentinel. En Florida, hay un total de 7,773 infectados, 101 muertes y 990 personas hospitalizadas por el COVID-19, según las cifras del departamento estatal de Salud publicadas en El Nuevo Herald. Advertisement

