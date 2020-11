Close

¿Qué lección le ha dejado la pandemia a Alex Rodríguez? El prometido de Jennifer López reflexiona sobre lo vivido este año El ex pelotero de los Yankees y futuro esposo de la cantante Jennifer López, confiesa lo verdaderamente importante en su vida e invita a sus seguidores a "contar sus bendiciones". Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez sabe que es un hombre afortunado y no da por hecho todo lo que puede disfrutar gracias a su éxito como deportista y empresario. Sin embargo reconoció que este año ha estado lleno de retos, no sólo para él, sino para el mundo entero, por lo que pidió a sus seguidores hacer una introspección y agradecer — no por las cosas materiales — por las personas que son parte de su vida. Junto a una fotografía familiar publicada en sus redes sociales al lado de su prometida Jennifer López, los hijos de esta Emme y Max, y sus dos hijas Ella y Natasha, el ex pelotero de los Yankees envió un emotivo mensaje a sus seguidores, invitándolos a celebrar el presente. “Este año más que nunca, [el día de] acción de gracias tiene un significado especial para todos nosotros”, escribió Rodríguez de 45 años en su cuenta de Instagram. “Aún en los tiempos más desafiantes, necesitamos contar nuestras bendiciones y celebrar lo que tenemos. Agradecer por la familia. Agradecer por nuestros amigos. Agradecer por la gente que hace la diferencia en nuestras vidas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez, además, confesó que la familia es lo que más importa para él y expresó su amor por la cantante y su hija. “¡Amo a estas niñas!”, escribió junto a fotografía con López y su hija. Debido a la pandemia, los viajes del deportista se han minimizado, lo que ha resultado en pasar más tiempo en familia y en la cocina con comidas hechas en casa, algo que según López no sucedía anteriormente. “Eso ha sido una gran bendición para nosotros durante este tiempo”, dijo la cantante a PEOPLE en septiembre. “Porque Alex y yo hemos vivido una vida de gitanos por separado y juntos, ya que nuestras carreras requieren muchos viajes. La bendición de la cuarentena para nosotros fue poder cenar con los niños todas las noches por meses y meses. No creo que eso hubiese podido pasar [sin el encierro] y eso probablemente nos recordó cuanto más debemos hacerlo”. A juzgar por los divertidos vídeos de TikTok compartidos, la pareja ha sabido disfrutar al máximo de este tiempo en familia.

