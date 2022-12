Nuevos detalles sobre la relación de Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro ¡Que viva el amor! Alex Rodríguez se ve feliz junto a su novia Jaclyn Cordeiro. Fuentes cercanas a la pareja hablan de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodriguez Jac Cordeiro Credit: (Manny Hernandez/Getty Images) ¿Alex Rodríguez encontró a su alma gemela? El exbeisbolista de raíces dominicanas volvió a encontrar el amor en Jaclyn Cordeiro tras el fin de su compromiso con Jennifer Lopez. El exjugador de los Yankees de Nueva York se ve muy ilusionado junto a la experta en fitness y fundadora de JacFit. Ya Cordeiro conoce a Natasha, de 18 años, y a Ella, de 14, las hijas de su novio. Ambos tienen intereses en común y han pasado juntos la época navideña. "Ella puede ser tan estricta sobre su propio regimen como él", dice una fuente en Miami que conoce a la pareja sobre Cordeiro, quien es muy disciplinada con su nutrición y rutina de ejercicios. ¡Y su cuerpazo lo comprueba! "Alex y Jaclyn ambos están obsesionados con el fitness, y les encantan los ejercicios y el body building", añade esta fuente sobre los enamorados, que fueron vistos juntos por primera vez en octubre, reporta Page Six. Una fuente cercana a Rodríguez asegura que el deportista no tendría una relación duradera con una mujer que no tuviera un estilo de vida saludable ya que el fitness "es una gran parte de su vida". El 20 de diciembre Cordeiro compartió un video en Instagram haciendo ejercicios con A-Rod. El romance parece ir viento en popa. La pareja recién posó con las hijas de Rodríguez y con Santa Claus en una fiesta navideña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Rodriguez Jaclyn Cordeiro Credit: (Manny Hernandez/Getty Images) Esta fuente cercana a la pareja dice que una prioridad para ambos son sus hijos, de relaciones previas. "Él es un buen padre y pasó mucho con la separación de López", dice esta fuente sobre el exbeisbolista. "No veo a Alex poniéndose muy serio con alguien ahora", opina esta fuente, añadiendo que Cordeiro parece buscar una relación estable. Eso sí, Rodríguez luce radiante en compañía de la despampanante rubia. "Él parece estar feliz en este momento. No veo nada más que eso, al menos por ahora", afirma la fuente. Otra fuente cercana a A-Rod describe a Cordeiro como una mujer bella, inteligente, exitosa y educada, que tiene una gran ambición profesional, como la estrella de origen dominicano. "Están disfrutando sus vidas ahora, pero no sé cuán seria sea", opinó sobre su relación. Lo cierto es que las hijas de A-Rod parecen haberle dado el visto bueno a su nueva novia.

