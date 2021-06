Alex Rodríguez y Jennifer López, ¿vecinos en los Hamptons? El ex pelotero habría alquilado lujosísima mansión ubicada a solo 3 minutos de la mansión de JLo en Long Island ¡y en redes nos da una probadita de cómo es! Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez tiene grandes planes para este verano y entre ellos estaría volver a pasar la temporada en los lujosos Hamptons de Nueva York en una casa ¡que es vecina de la mansión de Jennifer López! Así lo afirman fuentes este lunes al darse a conocer que el expelotero de los Yankees, de 45 años, ha firmado contrato para alquilar una propiedad en el lujoso y ultraexclusivo poblado de Bridgehampton. El viernes pasado AROD fue captado cenando en petit comité con parte de su staff y una misteriosa mujer en el elegante restaurante francés Le Bilboquet, de Sag Harbor. Entre sus acompañantes se encontraba su sobrino, Nick Silva. Por cierto que la misteriosa dama fue identificada por dicha publicación como Liz Cohen, una agente de propiedades y empresaria. La mansión veraniega de AROD, valuada en unos $5 millones se ubicaría a aproximadamente una milla de la mansión de la Diva del Bronx, de 51, ubicada en el histórico poblado de Water Mill, y por la cual ella pagó la friolera de $10 millones, según reporta Pagesix. A esa distancia se podría llegar a la casa de JLo en solo 3 minutos. Claro que con el tráfico veraniego en la zona -predilecta de Beyoncé y Jay Z y una multitud de celebridades- la cosa cambiaría. AROD tendría especial apego a los Hamptons por el divertido verano que pasó durante la pandemia con sus hijas Natasha y Ella Alexander y su ex, y sus hijos Max y Emme. Por aquellos meses, ambas familias fueron captadas paseando por la playa y AROD y JLo fueron captados en bicicleta por el pueblo y dándose románticos piquitos en el aeropuerto local: Jennifer López y su hija con Alex Rodríguez y su hija Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López Alex Rodriguez Credit: Backgrid/The Grosby Group AROD dio una probadita de cómo luce la mansión colgando este video donde aparece jugando baloncesto con su sobrino, Nick Silva, ex pitcher de los Medias Rojas de Boston: AROD fue captado por segunda vez en solo un par de días saliendo del edificio donde vive la ex de Tom Cruise, Katie Holmes. Se especula que estaría por adquirir un apartamento en la lujosa torre de Manhattan: Alex Rodriguez Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mansión de Jennifer López en los Hamptons es épica: Adquirida en 2013, la casona de aproximadamente 8,500 pies cuadrados ocupa un terreno de aproximadamente tres acres y tiene piscina. La casa alquilar por AROD no se queda atrás: de aproximadamente 9,20 pies cuadrados, la mansión cuenta con 11 baños, piscina, spa, cascadas y acceso a un estanque natural.

