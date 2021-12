¡Arod rinde sorprendente homenaje a una mujer! "Hoy celebro a alguien muy especial en mi vida" Alex Rodríguez dejó atónitos a sus seguidores rindiendo homenaje a la mujer más importante de su vida. "Estoy impactado", comentó uno de sus seguidores en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez termina un año en el que muchas cosas han cambiado para él desde su ruptura con Jennifer López. En unas Navidades radicalmente diferentes a las anteriores, mientras Jlo disfruta de su nueva vida con Ben Affleck, Arod compartió una foto para felicitar las fiestas de este 2021 frente al inmenso árbol de su casa y en solitario. Después de algunas apariciones con espectaculares mujeres tras la ruptura de su exprometida, parece que estas fechas le han puesto más sentimental y nostálgico al expelotero, quien recientemente confesó: "qué años más loco" y hoy otorgó un reconocimiento público como nunca antes a su exmujer, Cynthia Scurtis, con motivo del cumpleaños de la mamá de sus hijas. "Hoy celebro a alguien muy especial en mi vida. Alguien que continúa haciendo la diferencia a diario en la vida de mis hijas, alguien a quien respeto y admiraré por siempre. ¡Feliz cumpleaños, Cynthia!", comenzó el emotivo mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre fuiste un modelo a seguir para nuestras dos increíbles hijas y una mamá maravillosa. Siempre antepones sus necesidades a las tuyas y gracias a tu ayuda se han convertido en dos poderosas jovencitas", recordó. ARod y sus hijas con Cynthia Rodríguez Credit: ARod/Instagram "Siempre dije al hablar de la paternidad compartida que tengo una suerte infinita porque la mayoría de la gente comparte el tiempo con sus hijos al cincuenta por ciento. Con nosotros, parece que es más el cien por ciento", recalcó. Arod Cynthia Scurtis Credit: IG Arod Cynthia Scurtis "Viviendo cerca y colaborando para encontrar los tiempos en nuestras apretadas agendas, hemos logrado mantenernos activos en el crecimiento de estas dos mujercitas cuyo futuro no tiene límites. Por ello debo estarte especialmente agradecido. Te dedico estas palabras en este día tan especial para ti, Cynthia. Gracias por darme los dos regalos más grandes de mi vida", escribió. AROD hijas Ella y Natasha Credit: IG/AROD "Wow", escribía sencillamente un seguidor; "Estoy impresionado, Alex", comentaba alguien más. Quizá los contratiempos vividos este año, después de que Jlo le abandonara y pronto rehiciera su vida con Ben Affleck, han hecho que el expelotero pusiera en perspectiva su vida y sin duda una de las cosas que más ha valorado ha sido el amor de sus hijas y el apoyo de su ex.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Arod rinde sorprendente homenaje a una mujer! "Hoy celebro a alguien muy especial en mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.