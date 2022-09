Alex Rodríguez sigue sin encontrar la estabilidad sentimental tras JLo: vuelve a estar soltero Alex Rodríguez está de nuevo soltero tras poner fin a sus relación con la modelo y fisicoculturista Kathryne Padgett. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras separarse de Jennifer López, Alex Rodríguez no se quedó de brazos cruzados. Así como JLo comenzó un romance con Ben Affleck, el exdeportista empezó a salir a principios de año con la modelo y fisicoculturista Kathryne Padgett. Pues bien, mientras JLo y Affleck acaban de regresar de su segunda luna de miel, ARod vuelve a la soltería, según Page Six. Una fuente dijo a ese medio que el expelotero estaba nuevamente soltero había puesto fin al noviazgo con la también nutricionista. Eso sí, quedaron como amigos. "Son buenos amigos", aseguró la fuente. "Se separaron, pero son muy unidos. Está todo bien". También indicó tras la separación "Alex se está divirtiendo y saliendo con su familia". Alex Rodríguez Alex Rodríguez | Credit: John Lamparski/Getty Images Al parecer Rodríguez ya había dado algunas pistas a sus seguidores de que había vuelto a la vida de soltero, cuando hace unos días compartió en sus historias de Instagram una foto con estas palabras: "Cena para uno… juego de los Yankees". Al ex de JLo se le vio en varios lugares junto a Padgett en los últimos tiempos: lo mismo en la isla italiana de Capri, en Italia, que en un paseo en yate o en en un estadio. No obstante, aunque todo parecía ir bien, el romance duró menos de lo que se esperaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya ha pasado más de un año de su separación de JLo, lo cierto es que Rodríguez ha demostrado que no la olvida. "Es el ser humano más talentoso con el que he estado", admitió recientemente en una entrevista de Martha Stewart para su podcast. "Es la trabajadora más ardua", sostuvo. "Y creo que ella es la mejor intérprete, la mejor intérprete en vivo en el mundo actualmente".

